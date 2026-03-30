Así puedes obtener la constancia de soltería en Guatemala

La constancia de soltería se ha convertido en uno de los documentos más consultados en Guatemala, especialmente entre personas que están próximas a contraer matrimonio o que necesitan comprobar su estado civil para distintos trámites legales y financieros.
El Registro Nacional de las Personas (Renap) informó que este documento certifica oficialmente que una persona no ha registrado matrimonio, luego de verificar los libros de nacimiento y las posibles modificaciones en el estado civil del solicitante.
Aunque no es un documento de uso cotidiano para toda la población, su demanda aumenta en épocas de bodas, ya que los abogados lo solicitan como requisito previo para formalizar el matrimonio civil. Sin esta constancia, no es posible completar el proceso legal de las nupcias.
¿Cómo tramitar la constancia de soltería?
El trámite es sencillo y puede realizarse en cualquier oficina del RENAP en el país. Para obtenerla, el interesado debe:
- Presentar su Código Único de Identificación (CUI).
- Realizar el pago de Q25.00 en el banco autorizado.
- Solicitar la emisión del documento en ventanilla.
El registrador civil certifica que tuvo a la vista los registros oficiales, incluyendo número de folio, partida y fecha de nacimiento, para confirmar si existe o no algún cambio en el estado civil de la persona.
Más allá del matrimonio: otros usos del documento
Además de ser un requisito para casarse, la constancia de soltería también es solicitada en otros procesos legales y administrativos. Entidades bancarias pueden pedirla para trámites de préstamos, mientras que aseguradoras y procesos hereditarios la utilizan para validar la situación civil de una persona y evitar conflictos legales.
En algunos casos, instituciones públicas y privadas requieren este documento para confirmar que el solicitante no tiene vínculos matrimoniales vigentes antes de autorizar determinados procedimientos.
Debido a estos usos, el Renap recordó a la población que este documento tiene validez legal y que su emisión está respaldada por los registros oficiales del Estado, por lo que debe tramitarse únicamente a través de las oficinas autorizadas para evitar fraudes o documentos falsificados.