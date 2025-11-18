¿Qué escenarios clasifican o complican a Surinam?

La última fecha del Grupo A en las Eliminatorias de Concacaf llega al borde del inicio, con Surinam y Panamá igualados en puntos y con caminos distintos hacia el Mundial 2026. Mientras Surinam visita a Guatemala, Panamá recibe a El Salvador en una jornada donde un solo gol puede redefinir el destino de ambos.
El panorama para Surinam
La selección surinamesa está ante la posibilidad más grande de su historia, pero depende de varios escenarios:
Si vence a Guatemala:
- Asegura el pase si Panamá no gana.
- Si Panamá también triunfa, el liderato se define por diferencia de goles. Surinam llega con ventaja inicial, lo que obliga a los canaleros a un triunfo holgado.
- Incluso como segundo con 12 puntos, seguiría en carrera para el repechaje intercontinental.
Si empata en El Trébol:
- Panamá clasifica directo si gana su partido.
- Si Panamá empata o pierde, Surinam toma el primer lugar y obtiene su boleto mundialista.
Si pierde contra Guatemala:
- Panamá asegura su clasificación con solo empatar.
- Si Panamá también cae, la diferencia de goles decidirá quién queda arriba.
- En estos escenarios, Surinam dependería de los resultados del Grupo C para aspirar al repechaje.
El camino para Panamá
Los canaleros tienen una ecuación más directa:
- Ganar para presionar a Surinam.
- Empatar y esperar que Surinam no sume tres puntos.
- Perder y quedar a expensas tanto de Guatemala como del resto del tablero regional.
Criterios de desempate
- Diferencia de gol
- Goles anotados
- Resultados entre los involucrados
- Fair Play
- Sorteo
Con los partidos por comenzar, el grupo se define en cuestión de minutos. Surinam sueña con un logro histórico y Panamá busca mantener su peso en la región. Lo único garantizado es que la matemática seguirá tan protagonista como el balón.