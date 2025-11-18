 ¿Qué escenarios clasifican o complican a Surinam?
Deportes

¿Qué escenarios clasifican o complican a Surinam en su visita a Guatemala?

Los escenarios decisivos para Surinam y Panamá rumbo al Mundial 2026.

Compartir:
Selección de Surinam. , SVB
Selección de Surinam. / FOTO: SVB

La última fecha del Grupo A en las Eliminatorias de Concacaf llega al borde del inicio, con Surinam y Panamá igualados en puntos y con caminos distintos hacia el Mundial 2026. Mientras Surinam visita a Guatemala, Panamá recibe a El Salvador en una jornada donde un solo gol puede redefinir el destino de ambos.

El panorama para Surinam

La selección surinamesa está ante la posibilidad más grande de su historia, pero depende de varios escenarios:

Si vence a Guatemala:

  • Asegura el pase si Panamá no gana.
  • Si Panamá también triunfa, el liderato se define por diferencia de goles. Surinam llega con ventaja inicial, lo que obliga a los canaleros a un triunfo holgado.
  • Incluso como segundo con 12 puntos, seguiría en carrera para el repechaje intercontinental.

Si empata en El Trébol:

  • Panamá clasifica directo si gana su partido.
  • Si Panamá empata o pierde, Surinam toma el primer lugar y obtiene su boleto mundialista.

Si pierde contra Guatemala:

  • Panamá asegura su clasificación con solo empatar.
  • Si Panamá también cae, la diferencia de goles decidirá quién queda arriba.
  • En estos escenarios, Surinam dependería de los resultados del Grupo C para aspirar al repechaje.

El camino para Panamá

Los canaleros tienen una ecuación más directa:

  • Ganar para presionar a Surinam.
  • Empatar y esperar que Surinam no sume tres puntos.
  • Perder y quedar a expensas tanto de Guatemala como del resto del tablero regional.

Criterios de desempate

  • Diferencia de gol
  • Goles anotados
  • Resultados entre los involucrados
  • Fair Play
  • Sorteo

Con los partidos por comenzar, el grupo se define en cuestión de minutos. Surinam sueña con un logro histórico y Panamá busca mantener su peso en la región. Lo único garantizado es que la matemática seguirá tan protagonista como el balón.

En Portada

EN VIVO. Guatemala 0-0 Surinamt
Deportes

EN VIVO. Guatemala 0-0 Surinam

05:10 PM, Nov 18
Ambiente en El Trébol para el Guatemala - Surinamt
Deportes

Ambiente en El Trébol para el Guatemala - Surinam

06:21 PM, Nov 18
Alineación de Guatemala para enfrentar a Surinamt
Deportes

Alineación de Guatemala para enfrentar a Surinam

05:42 PM, Nov 18
¿Qué escenarios clasifican o complican a Surinam en su visita a Guatemala?t
Deportes

¿Qué escenarios clasifican o complican a Surinam en su visita a Guatemala?

06:51 PM, Nov 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosCorrupciónSeguridadEstados Unidos#liganacional#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos