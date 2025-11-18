Surinam se pronuncia tras lograr el pase a la repesca

La selección de Surinam celebró este martes una de las noches más intensas y emocionantes de su historia futbolística, luego de asegurar su clasificación a la repesca intercontinental rumbo al Mundial 2026. Aunque Natio cayó 3-1 ante Guatemala en el estadio Manuel Felipe Carrera, el cierre del partido y los resultados de los encuentros paralelos terminaron dándole vida a un sueño que parecía escaparse.
Surinam llegó a Ciudad de Guatemala con la obligación de competir y con la mirada puesta en dos frentes: su propio desempeño y lo que ocurriera en los duelos de Panamá y del Grupo C. El inicio no fue alentador. Guatemala tomó el control, presionó alto y aprovechó errores que complicaron rápidamente al equipo dirigido por Stanley Menzo.
A pesar del panorama adverso, la selección surinamesa no se rindió. El gol anotado en los minutos finales —cuando el duelo ya parecía definido— terminó siendo mucho más que un descuento: se convirtió en el empujón decisivo para mantenerse con vida en la clasificación regional.
Surinam está "más cerca que nunca"
Mientras el balón rodaba en la capital guatemalteca, la tensión también se vivía en Paramaribo. La esperanza dependía en parte del resultado entre Panamá y El Salvador, y los panameños cumplieron con contundencia: un 3-0 que mantuvo a Surinam dentro del cálculo. Pero la verdadera confirmación no llegó hasta el pitazo final del partido entre Costa Rica y Honduras. Ese 0-0 en el Grupo C abrió exactamente el espacio necesario para que Surinam asegurara su boleto a la repesca intercontinental que se disputará en marzo.
Al caer la noche, la incertidumbre se transformó en euforia nacional. En bares, restaurantes y en la Plaza de la Independencia, donde miles seguían la jornada en pantallas gigantes, la emoción explotó cuando los tres resultados quedaron sellados. Lo que pintaba para ser una jornada amarga terminó convirtiéndose en un capítulo histórico.
Desde el cuerpo técnico destacaron la fortaleza mental del equipo y recalcaron que Surinam está "más cerca que nunca" de clasificar por primera vez a un Mundial. Con la moral elevada y la ilusión intacta, Natio se prepara ahora para el desafío definitivo en marzo.
El sueño sigue vivo. Y Surinam está dispuesto a pelearlo hasta el final.