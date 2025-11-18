 Surinam se pronuncia tras lograr el pase a la repesca
Deportes

Surinam se pronuncia tras lograr el pase a la repesca rumbo al Mundial 2026

Lo que pintaba para ser una jornada amarga terminó convirtiéndose en un capítulo histórico en Surinam.

Compartir:
Selección de Surinam., Omar Solís.
Selección de Surinam. / FOTO: Omar Solís.

La selección de Surinam celebró este martes una de las noches más intensas y emocionantes de su historia futbolística, luego de asegurar su clasificación a la repesca intercontinental rumbo al Mundial 2026. Aunque Natio cayó 3-1 ante Guatemala en el estadio Manuel Felipe Carrera, el cierre del partido y los resultados de los encuentros paralelos terminaron dándole vida a un sueño que parecía escaparse.

Surinam llegó a Ciudad de Guatemala con la obligación de competir y con la mirada puesta en dos frentes: su propio desempeño y lo que ocurriera en los duelos de Panamá y del Grupo C. El inicio no fue alentador. Guatemala tomó el control, presionó alto y aprovechó errores que complicaron rápidamente al equipo dirigido por Stanley Menzo.

A pesar del panorama adverso, la selección surinamesa no se rindió. El gol anotado en los minutos finales —cuando el duelo ya parecía definido— terminó siendo mucho más que un descuento: se convirtió en el empujón decisivo para mantenerse con vida en la clasificación regional.

Surinam está "más cerca que nunca" 

Mientras el balón rodaba en la capital guatemalteca, la tensión también se vivía en Paramaribo. La esperanza dependía en parte del resultado entre Panamá y El Salvador, y los panameños cumplieron con contundencia: un 3-0 que mantuvo a Surinam dentro del cálculo. Pero la verdadera confirmación no llegó hasta el pitazo final del partido entre Costa Rica y Honduras. Ese 0-0 en el Grupo C abrió exactamente el espacio necesario para que Surinam asegurara su boleto a la repesca intercontinental que se disputará en marzo.

Al caer la noche, la incertidumbre se transformó en euforia nacional. En bares, restaurantes y en la Plaza de la Independencia, donde miles seguían la jornada en pantallas gigantes, la emoción explotó cuando los tres resultados quedaron sellados. Lo que pintaba para ser una jornada amarga terminó convirtiéndose en un capítulo histórico.

Desde el cuerpo técnico destacaron la fortaleza mental del equipo y recalcaron que Surinam está "más cerca que nunca" de clasificar por primera vez a un Mundial. Con la moral elevada y la ilusión intacta, Natio se prepara ahora para el desafío definitivo en marzo.

El sueño sigue vivo. Y Surinam está dispuesto a pelearlo hasta el final.

En Portada

Guatemala se despide con triunfo ante Surinam t
Deportes

Guatemala se despide con triunfo ante Surinam

09:00 PM, Nov 18
Salen a la luz las primeras imágenes del encuentro entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump en la Casa Blancat
Deportes

Salen a la luz las primeras imágenes del encuentro entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump en la Casa Blanca

07:19 PM, Nov 18
Caso USAC: Juez beneficia con medidas sustitutivas a estudiantest
Nacionales

Caso USAC: Juez beneficia con medidas sustitutivas a estudiantes

08:44 PM, Nov 18
Torre de Tribunales: Medio siglo de historia en la justiciat
Nacionales

Torre de Tribunales: Medio siglo de historia en la justicia

04:42 PM, Nov 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosCorrupciónSeguridadEstados Unidos#liganacional#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos