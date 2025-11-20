 Series intercontinentales para el Mundial 2026
Deportes

Así quedaron las series intercontinentales para el Mundial 2026

Irak y República Democrática del Congo esperan rival en la final y están a un triunfo del Mundial 2026.

Sorteo de la eliminatoria intercontinental para el Mundial 2026
Sorteo de la eliminatoria intercontinental para el Mundial 2026 / FOTO: FIFA +

Bolivia jugará contra Surinam la primera eliminatoria de la repesca del bloque internacional y en caso de victoria en el partido único, se disputará una plaza para el Mundial 2026 frente a Irak.

El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) deparó también el cruce entre Nueva Caledonia y Jamaica, cuyo vencedor se medirá frente a la República Democrática del Congo por el otro billete para el campeonato que albergarán Estados Unidos, México y Canadá.

Las eliminatorias entre las seis selecciones que no son de Europa se disputarán en los estadios mexicanos de Guadalajara y Monterrey del 23 al 31 de marzo.

Bolivia aspira a tomar parte en su cuarto Mundial, después de que lo hiciera en los de 1930 en Uruguay; 1950 en Brasil y 1994, precisamente en Estados Unidos.

‘La Verde’ quedó en séptima posición en la fase de clasificación de Sudamérica.

Series de la repesca de la UEFA para el Mundial 2026

Los ocho ganadores de la primera eliminatoria se repartirán en cuatro finales, también a encuentro único, para dirimir las cuatro plazas para el Mundial 2026.

El rival de Bolivia para llegar al Mundial 2026

Surinam, que busca hacer historia con el primer Mundial en su historia, se clasificó en segunda posición en la fase de grupos de Centroamérica por detrás de Panamá, que logró la clasificación directa para el campeonato del próximo año, y por delante de Guatemala y El Salvador, que quedaron apeadas.

Su seleccionador es el neerlandés Stanley Menzo, exportero del Ajax que jugó como internacional con Países Bajos.

No hay antecedentes de enfrentamientos oficiales en fútbol entre Bolivia con la antigua colonia holandesa, independiente desde 1975.

De eliminar a Surinam, el combinado de Óscar Villegas tendrá en Irak el último escollo para llegar al Mundial 2026.

El combinado asiático quiere repetir la gesta que logró en 1986, cuando jugó su único campeonato mundial en México.

Surinam se pronuncia tras lograr el pase a la repesca rumbo al Mundial 2026

Lo que pintaba para ser una jornada amarga terminó convirtiéndose en un capítulo histórico en Surinam.

La otra serie

En la otra parte del cuadro, Nueva Caledonia y Jamaica se jugarán una plaza en la final en la que aguarda el Congo.

El territorio de ultramar francés, situado en el Pacífico Sur, ha sido una de las grandes sorpresas de la fase de clasificación y aspira a su primer Mundial 2026.

La mano inocente del sorteo fue el exjugador francés de equipos como el Real Madrid y la Sampdoria, Christian Karembeu, nacido en Nueva Caledonia.

Cinco selecciones europeas confirman clasificación mundialista

La definición del partido entre Escocia y Dinamarca (4-2) terminó siendo la nota de la jornada con clasificación para los escoceses.

*Información EFE.

