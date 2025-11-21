 Costa Rica despide a Miguel Herrera de la Selección
Deportes

Costa Rica despide a Miguel Herrera de la Selección

Miguel Herrera asumió el cargo en enero pasado en lugar del argentino Gustavo Alfaro, quien renunció para tomar la dirección de la selección de Paraguay.

Miguel Herrera deja de ser técnico de Costa , EFE
Miguel Herrera deja de ser técnico de Costa / FOTO: EFE

El entrenador mexicano Miguel Herrera quedó este jueves fuera de la selección de Costa Rica después de 10 meses en el cargo y tras no clasificar al Mundial de 2026, informó la Federación Costarricense de Futbol (FCRF).

"La FCRF informa que Miguel Herrera deja de ser el director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica junto con su cuerpo técnico a partir de este jueves 20 de noviembre", indica un escueto comunicado.

La entidad indicó que su Comité Ejecutivo iniciará en los próximos días "el proceso de análisis de candidatos" para dirigir a la selección tica en los partidos de las ventanas de la FIFA del 2026.

Un año para el olvido

El mexicano Miguel Herrera asumió el cargo en enero pasado en lugar del argentino Gustavo Alfaro, quien renunció para tomar la dirección de la selección de Paraguay, a la cual clasificó al Mundial de 2026.

Herrera fracasó en la misión de llevar a Costa Rica al séptimo mundial de su historia y cuarto de forma consecutiva, al finalizar en el tercer lugar del Grupo C de la eliminatoria de la Concacaf con 7 puntos y apenas un partido ganado, por detrás de Haití (11 puntos), que obtuvo el boleto directo y de Honduras (9) que también quedó eliminado al igual que el colista Nicaragua (4).

La salida de Herrera era inminente, ya que su contrato expiraba al final del Mundial de 2026 si lograba clasificar a Costa Rica.

La prensa local y algunos dirigentes del fútbol costarricenses criticaron el trabajo del mexicano, a quien le achacan mala lectura de los partidos, planteamientos de juego deficientes y especialmente haber dejado escapar victorias en Managua ante Nicaragua (1-1) y en casa contra Haití (3-3) cuando el equipo estuvo ganando ambos compromisos.

Costa Rica está eliminada del Mundial 2026 y además de los efectos deportivos que trae consigo la ausencia en la máxima cita futbolística (Mundial 2026), la economía del país también sufrirá un golpe de alrededor de 70 millones de dólares, indica un análisis de la Universidad Nacional (UNA).

Según los datos del análisis hecho por el académico del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la UNA, Leiner Vargas, el impacto de la eliminación mundialista consumada el martes al empatar en casa contra Honduras 0-0, podría rondar entre los 50 y 70 millones de dólares, entre 383.06 y 536.28 millones de quetzales. 

Ausencia de Costa Rica en Mundial 2026 representa duro golpe económico

La selección costarricense ha asistido a seis mundiales en su historia y aspiraba a lograr su cuarta participación consecutiva.

*Información EFE.

Emisoras  Escúchanos