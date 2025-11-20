 Costa Rica y el golpe económico tras no ir al Mundial 2026
Deportes

Ausencia de Costa Rica en Mundial 2026 representa duro golpe económico

La selección costarricense ha asistido a seis mundiales en su historia y aspiraba a lograr su cuarta participación consecutiva.

Compartir:
Selección de Costa Rica fracasó en su intento de ir al Mundial 2026
Selección de Costa Rica fracasó en su intento de ir al Mundial 2026 / FOTO: Costa Rica FC

Costa Rica está eliminada del Mundial 2026 y además de los efectos deportivos que trae consigo la ausencia en la máxima cita futbolística (Mundial 2026), la economía del país también sufrirá un golpe de alrededor de 70 millones de dólares, indica un análisis de la Universidad Nacional (UNA).

Según los datos del análisis hecho por el académico del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la UNA, Leiner Vargas, el impacto de la eliminación mundialista consumada el martes al empatar en casa contra Honduras 0-0, podría rondar entre los 50 y 70 millones de dólares, entre 383.06 y 536.28 millones de quetzales. 

De acuerdo con la investigación, los efectos directos se contabilizan en entre 9 y 12 millones de dólares que la Federación Costarricense de Futbol no percibirá de los premios de la FIFA, a lo que se suman otros rubros como en el apoyo a la preparación del equipo, que va entre 1,5 millones y 2 millones de dólares; los derechos televisivos, de entre 2 y 4 millones de dólares, y el mercadeo, de entre 1 y 2 millones de dólares.

El otro impacto será el indirecto, que se calcula de entre 25 y 40 millones de dólares en el comercio; entre 8 y 12 millones en publicidad y medios, y entre 15 y 20 millones de dólares en turismo y marca país.

La afición costarricense estalla tras quedar fuera del Mundial 2026

La eliminación del Mundial 2026 desató la indignación de la afición costarricense, que responsabiliza al mal rendimiento del equipo y al proceso fallido bajo Miguel Herrera.

Lo que genera una clasificación mundialista

Según la UNA, con una clasificación de la selección al Mundial, las familias tienden a consumir más en artículos como pantallas de televisión, alimentos y bebidas, camisetas o artículos promocionales que pueden beneficiar a negocios minoristas.

Además, el posicionamiento en estos eventos suele ser clave para que muchas personas conozcan información del país y despierte el interés por visitarlo.

En materia deportiva, según el estudio, pueden haber otras consecuencias para los jugadores como la reducción de publicitarios, pérdida de valorización de mercado y una menor exposición en los mercados internacionales.

Costa Rica quedó fuera el Mundial 2026, que se jugará a mediados del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá y sin posibilidad de acudir a una repesca intercontinental, al finalizar en el tercer lugar de su grupo de la eliminatoria, en el que Haití obtuvo la clasificación.

La selección centroamericana ha asistido a seis mundiales en su historia y aspiraba a lograr su cuarta participación consecutiva.

Honduras anuncia la salida del técnico colombiano Reinaldo Rueda

Honduras quedó eliminada tras empatar el martes sin goles como visitante contra Costa Rica, país que también quedó fuera del Mundial 2026.

*Información EFE.

En Portada

CC confirma cierre del proceso para implicados en caso Asalto al Ministerio de Saludt
Nacionales

CC confirma cierre del proceso para implicados en caso "Asalto al Ministerio de Salud"

09:57 AM, Nov 20
Ausencia de Costa Rica en Mundial 2026 representa duro golpe económicot
Deportes

Ausencia de Costa Rica en Mundial 2026 representa duro golpe económico

09:26 AM, Nov 20
Intoxicación alimentaria afecta a 15 menores en Alta Verapazt
Nacionales

Intoxicación alimentaria afecta a 15 menores en Alta Verapaz

08:09 AM, Nov 20
Video evidencia el violento accidente entre picop y tuc tuc en Retalhuleut
Nacionales

Video evidencia el violento accidente entre picop y tuc tuc en Retalhuleu

08:40 AM, Nov 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónEstados UnidosSeguridad#64VueltaaGuateEE.UU.#liganacionalJuegos Centroamericanos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos