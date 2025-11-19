 Afición costarricense estalla tras quedar fuera del Mundial
Deportes

La afición costarricense estalla tras quedar fuera del Mundial 2026

La eliminación del Mundial 2026 desató la indignación de la afición costarricense, que responsabiliza al mal rendimiento del equipo y al proceso fallido bajo Miguel Herrera.

Compartir:
Costa Rica y Honduras no clasificaron al Mundial 2026 - EFE
Costa Rica y Honduras no clasificaron al Mundial 2026 / FOTO: Agencia EFE

La eliminación de Costa Rica del Mundial 2026 ha provocado una ola de frustración y enojo entre la afición ‘tica’, que esperaba que su selección mantuviera la tradición de asistir a las máximas citas futbolísticas. Tras empatar 0-0 ante Honduras en la última jornada del Grupo C de las eliminatorias de Concacaf, los costarricenses vieron cómo se consumaba un fracaso que comenzó a gestarse desde las primeras fechas del proceso clasificatorio. Haití obtuvo el boleto directo con 11 puntos, mientras que Costa Rica, con apenas siete unidades, quedó fuera incluso de la repesca intercontinental.

El rendimiento del equipo dirigido por Miguel Herrera dejó más dudas que certezas. Aunque el técnico mexicano acumuló números aceptables en partidos amistosos y competencias menores desde su llegada en enero —siete victorias, cinco empates y solo tres derrotas en 15 encuentros—, el nivel mostrado en la eliminatoria fue insuficiente. Solo lograron una victoria en toda la fase final, mostraron poca contundencia ofensiva y fueron incapaces de ganar fuera de casa. Para una selección que hace poco más de una década rozó las semifinales de un Mundial, el contraste es difícil de asimilar.

Afición costarricense explota tras no clasificar al Mundial

La decepción se transformó en indignación al finalizar el duelo ante Honduras. En el Estadio Nacional, un sector de la afición descargó su frustración contra Herrera con gritos y ofensas que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Aunque el enojo por la eliminación es comprensible, las manifestaciones de violencia verbal fueron ampliamente criticadas por su falta de respeto y por empañar aún más el cierre de un ciclo futbolístico ya de por sí doloroso. La escena reflejó el clima de tensión que rodea actualmente al fútbol costarricense, marcado por la ausencia de resultados y la desconfianza en el proyecto deportivo.

Tras el partido, Miguel Herrera reconoció la incapacidad del equipo para lograr la victoria que necesitaban y declaró que en los próximos días dialogará con la Federación Costarricense de Fútbol para definir su situación. Lo cierto es que la Selección de Costa Rica atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente: no solo quedó fuera de un Mundial al que había asistido de manera consecutiva desde 2014, sino que perdió la identidad competitiva que la caracterizó durante años. La afición exige respuestas, y el futuro inmediato del combinado ‘tico’ dependerá de decisiones profundas, estructuradas y urgentes.

En Portada

Exdiputado Juan Alberto Salguero fallece tras ataque armadot
Nacionales

Exdiputado Juan Alberto Salguero fallece tras ataque armado

08:53 AM, Nov 19
La afición costarricense estalla tras quedar fuera del Mundial 2026t
Deportes

La afición costarricense estalla tras quedar fuera del Mundial 2026

09:45 AM, Nov 19
Finaliza la instalación de torres de enfriamiento en el Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Finaliza la instalación de torres de enfriamiento en el Aeropuerto La Aurora

10:18 AM, Nov 19
Christian Nodal no es vinculado a proceso por falsificación de documentost
Farándula

Christian Nodal no es vinculado a proceso por falsificación de documentos

10:37 AM, Nov 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosJuegos Centroamericanos#liganacional#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos