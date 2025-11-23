José Ardón recibe abucheos e insultos en El Trébol

Cuatro días después de cerrar la eliminatoria mundialista con la Selección Nacional de Guatemala, el defensa nacional José Ardón visitó de nuevo el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, donde fue abucheado e insultado por la afición de Municipal debido a su participación con la "Bicolor", la cual quedó eliminada en su aspiración a clasificar al Mundial 2026.
José Ardón fue el futbolista que sustituyó a Nicolás Samayoa en aquel partido trascendental para la Selección de Guatemala cuando tuvo enfrente a Panamá. Uno de los goles es achacado a Ardón. Posteriormente, Ardón quedó fuera de la titular ante Surinam, en el último partido de la eliminatoria.
Pero su actuación ante Panamá, donde Guatemala no logró el sueño mundialista tras perder 2-3, le pesó mucho a Ardón, quien recibió cualquier tipo de insultos y señalamientos en redes sociales.
Pero este sábado, José Ardón llegó con Antigua G. F. C. al estadio El Trébol a solventar el partido correspondiente a la fecha 21 de la Liga Nacional, donde el "Panza Verde" se jugaba la posibilidad de pelear por el liderato y con ello también ser el ganador de la fase regular.
Durante sus intervenciones dentro del terreno de juego, José Ardón sufrió abucheos por parte de la afición de Municipal, y en algunos videos que circulan en las redes sociales se escucha cómo el aficionado edil le insultaba constantemente.
Un final triste en El Trébol
Previo al final del partido, el marcador estaba 1-1, y una anotación de César Archila les dio el triunfo a los locales 2-1 al 90+1.
Tras el pitazo final, una serie de discusiones entre jugadores que terminaron con golpes entre los protagonistas. Los más agresivos fueron los hermanos Santis (Óscar y Diego) por Antigua y Darwin Torres por Municipal.
Pero en una de las tomas que circulan en redes sociales, se observa también cómo José Ardo, el insultado en todo el partido, llegó por la espalda de un rival a darle un empujón, situación que agravó más la pelea entre los llamados profesionales.
Antigua G. F. C. se llevó de El Trébol una dolorosa derrota de 2-1, la cual le quitó toda la posibilidad de pelear por el primer lugar de la tabla regular, y también el segundo puesto.
Los "Coloniales" cerrarán terceros en la tabla de posiciones. Actualmente tienen 39 puntos; su más cercano perseguir es Aurora con 36, pero la diferencia de gol es mucho mejor para los antigüeños.