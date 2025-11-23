Resultado Malacateco vs. Comunicaciones por el Apertura 2025

Con cuatro triunfos de los clubes locales, Xelajú, Mixco, Mictlán y Municipal, el Deportivo Malacateco recibió este domingo a Comunicaciones en la continuidad de la fecha 21 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, con la intención de seguir la línea de triunfos de equipos locales. El reto era grande ya que frente a ellos estaba un conjunto necesitado del triunfo, o por lo menos de sumar una unidad, ya que una derrota hacía que la competencia se le terminara al equipo del argentino Iván Franco Sopegno.
La primera parte en el estadio Santa Lucía careció de emociones en los arcos de Miguel Jiménez y Fredy Pérez. Fue un partido tranquilo, con un ritmo lento y como si no estuviese nada en juego.
La única llega con peligro la tuvo la visita con un remate de larga distancia de Erick Lemus, que obligó a Jiménez a una atajada para evitar la inauguración en el marcador.
Remates al arco fueron cuatro, dos por cada club. Y la posición del balón fue mejor para Comunicaciones, con 57% sobre los 43% de los "Toros" de Malacateco.
Victoria de Malacateco
Para el segundo tiempo, Iván Franco Sopegno practicó una variante: Retiró a Axel de la Cruz y dio ingreso a Lynner García.
Fueron los locales quienes mostraron un mejor comienzo ya que hubo un remate importante de Ángel López al 54, el cual fue atajado por el meta Fredy Pérez, quien falló a lo feo dos minutos más tarde frente a López al prácticamente regalarle la pelota en su intento por salir jugando desde el arco.
Ese regalo, esa falla de Pérez, le permitió al 10 de los "Toros" del Deportivo Malacateco abrir el marcador ante la desazón de la hinchada blanca que vio a través de la televisión el gran fallo de su portero. Era el 56, y Comunicaciones no solo perdía el partido, estaba quedando en ese momento sin posibilidad matemática de ingresar a los cuartos de final y peligraba terminar en la 21 fecha en el último lugar del campeonato.
@DMalacatecoToro vrs. @CremasOficial 57’ ✔️ GOL sin polémica de Malacateco para abrir el marcador a su favor 1-0.— VAR502GT (@VAR502GT) November 23, 2025
? @ClaroSportsCAM pic.twitter.com/cPIyztTkII
Llegando al 65, Ángel López estrelló una pelota en el paral, y era el anuncio de que los "Toros" no descansarían en la búsqueda de sentenciar el partido.
Cuando se jugaba el 71 para el 72, apareció Ángel López con pelota dominada dentro del área y asistió a José Ochoa, quien remató a puerta, pero rechazó Fredy Pérez; el balón quedó suelto dentro del área grande y ahí la encontró Kevin Ramírez, quien remató para un lapidario 2-0. Comunicaciones lo perdió todo en el Apertura 2025.
Con esta victoria, Malacateco llegó a 31 puntos y es el quinto equipo clasificado a los cuartos de final por detrás de Mixco, Municipal, Antigua y Aurora.
Los "Toros" se medirán a los "Aurinegros" en cuartos de final; serie arrancará en Malacatán y se cierra en Amatitlán.
Comunicaciones queda con 20 puntos, y está sin opciones matemáticas de clasificar a la fase final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.