 Tabla de goleadores del Apertura 2025, fecha 21
Nicolás Martínez, de los mejores goleadores en la última década

El futbolista argentino hizo doblete este fin de semana y superó cifras de Juan Valenzuela (Clausura 2016), Agustín Herrera (Clausura 2018) y Matías Rotondi (Apertura 2021).

Nicolás Martínez impone clase dentro del futbol guatemalteco
Nicolás Martínez impone clase dentro del futbol guatemalteco / FOTO: Deportivo Mixco

Un triplete y cuatro dobletes fueron los registrados en la fecha 21 de la Liga Nacional de Guatemala, Torneo Apertura 2025. Fue una fecha productiva de goles donde hubo un total de 24 en seis juegos disputados. Ronaldo Dinolis hizo triplete en el Mictlán-Aurora, Kener Lemus y Nicolás Martínez dobletes en el Mixco-Achuapa, y, José Almanza y Víctor Ávalos dobletes en el Guastatoya-Marquense. 

De esta forma, el goleador del Torneo apertura 2025, que no anotaba desde el pasado 17 de octubre, regresó con doblete y alcanzó los 16 goles a falta de una fecha para cerrar la fase regular del campeonato, y con ello asegurar el título individual de goleador de la competencia. Es se segundo título de forma consecutiva ya que finalizada la temporada pasada, la 2024-2025, fue goleador en el Clausura 2025.

El delantero argentino del Deportivo Mixco, Nicolás Martínez, será el goleador del Apertura 2025 y lo hace de una forma excelente ya que superó varias marcas a lo largo de estas más de 20 fechas.

Nicolás Martínez cierra la fecha 21 con 16 tantos, 8 goles más que sus perseguidores: Juan Francisco Apaolaza de Antigua y José Carlos Martínez de Municipal, pero ha superado los 15 goles de Juan Valenzuela (Clausura 2016), Agustín Herrera (Clausura 2018) y Matías Rotondi (Apertura 2021), goleadores de la última década.

De momento, a Nicolás Martínez solo le quedaría por superar una de las rachas más imponentes en los últimos 10 años de competencia, y son los 19 goles que hizo su compatriota argentino Ramiro Rocca en el Apertura 2019 y los 21 del Apertura 2021, para ello necesita una última fecha inspiradora donde haga 3 o 5 goles. 

NO. JUGADOR  CLUB GOLES
1 Nicolás Martínez (ARG) Mixco  16
2 Juan Apaolaza (ARG) Antigua  8
3 Carlos Martínez (GUA) Municipal 8
4 Kevin Macareño (GUA) Antigua  6
5 Víctor Ávalos (PAR) Guastatoya 6

El mejor guatemalteco 

Dentro del listado de goleadores, en el top 10, solo aparecen cuatro jugadores nacionales, y son: José Carlos Martínez de Municipal con 8 goles, Kevin Macareño de Antigua G. F. C. con 6 tantos, Steven Cárdenas de Xelajú con 5 tantos y Dewinder Bradley de antigua con 5 goles.

En este sentido, José Carlos Martínez se perfila a ser el mejor goleador nacional y estaría a una anotación de llegar a los 9 tantos, cantidad con la cual en su momento alcanzó el título de goleador, aunque también queda a la orilla de superar la barrera de los 10 tantos, una piedra en el camino para los goleadores chapines, a quienes les ha costado superar ese número.   

Manuel Sosa: De portero a delantero con Marquense

Uno de los casos similares más recordados en la reciente historia de la Liga Nacional fue con Ricardo Trigueño Foster, el portero del Deportivo Petapa.

