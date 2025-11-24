Rusia explora organizar un singular "Mundial" en 2026

La Unión de Futbol de Rusia (RFS) estaría preparando un proyecto tan polémico como llamativo: organizar un torneo internacional en 2026, paralelo a la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La propuesta incluiría únicamente a selecciones que no lograron clasificarse al Mundial, y entre los posibles invitados podría aparecer la Selección de Guatemala.
Según reportó el medio argentino Doble Amarilla y 365 Scores, el plan contempla realizar una competencia con ocho o doce selecciones provenientes de las seis confederaciones. Los partidos se disputarían en cuatro estadios utilizados durante el Mundial de Rusia 2018, lo que permitiría reutilizar infraestructura ya probada para eventos de gran escala.
Un torneo con un objetivo estratégico
La iniciativa no sería únicamente deportiva. La RFS busca dar un primer paso para reinsertarse en el futbol internacional tras su suspensión en 2022, cuando FIFA y UEFA les prohibieron competir en torneos oficiales a causa de la invasión a Ucrania.
La estrategia rusa sería mostrar capacidad organizativa, atraer selecciones y generar presión política en un momento clave: en diciembre próximo, en Washington, la FIFA discutirá si mantiene o levanta la sanción que actualmente pesa sobre el país euroasiático. De lograrse ese levantamiento, Rusia podría volver a competir en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.
¿Guatemala en el torneo?
Aunque no existe confirmación oficial sobre las selecciones invitadas, Guatemala aparece entre las posibles candidatas para integrar este "Mundial alterno". La Azul y Blanco no consiguió el boleto a la Copa del Mundo 2026, pero su creciente proyección regional y su afición masiva la convierten en un atractivo para un torneo que busca visibilidad y alcance global.
Además, Guatemala ha sido parte de eventos amistosos internacionales organizados por federaciones externas, por lo que su participación no resultaría improbable si la RFS decide avanzar con el proyecto.
Una propuesta que genera polémica
La idea ya ha generado debate entre expertos y aficionados: algunos ven el torneo como una oportunidad para selecciones sin Mundial, mientras que otros lo consideran un intento político por parte de Rusia para forzar su regreso al fútbol competitivo.
Por ahora, todo dependerá de las decisiones que tome la FIFA en las próximas semanas. Pero si el torneo llega a celebrarse, Guatemala podría estar entre las selecciones que disputen este singular campeonato paralelo al Mundial 2026.