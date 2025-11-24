Guatemala se reforzará con habilidoso jugador del Barcelona

Guatemala se prepara para sumar un nuevo talento a su Selección Sub-20. Se trata de Joshua Sosa, habilidoso delantero del FC Barcelona Residency Academy, quien según fuentes, será convocado para integrarse al equipo juvenil. A sus 18 años, Sosa también cuenta con pasaporte salvadoreño, lo que le abre opciones internacionales, aunque su decisión esta vez apunta a la Azul y Blanco.
No será la primera vez que el joven atacante recibe un llamado por parte de la Selección guatemalteca, aunque hasta ahora no ha disputado minutos oficiales. Según fuentes cercanas, "llega al país en los próximos días" y se integrará a los entrenamientos con su característico dinamismo y energía.
Sosa es un futbolista versátil que puede desempeñarse como extremo o segundo atacante. Destaca por su velocidad, manejo de ambos perfiles y fuerza, atributos que lo han hecho brillar en el Barcelona Residency Academy. Además, recibió un llamado de la Selección de El Salvador, aunque aún no ha jugado oficialmente con ellos.
Convocatoria llega en momento clave
La convocatoria de Sosa llega en un momento clave para Guatemala, que no logró avanzar en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La Bicolor finalizó en el tercer lugar del Grupo A, por detrás de Panamá, líder del grupo, y Surinam, que disputará el repechaje, mientras que El Salvador quedó fuera de toda opción de clasificación.
Con la posible renovación del director técnico Luis Fernando Tena, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala ya trabaja en todos los frentes para el futuro. Tras la reciente incorporación de Troi Panniel, ahora los esfuerzos se centran en armar un equipo competitivo que permita a la Bicolor soñar en grande con miras al 2030.
La llegada de Joshua Sosa no solo representa un refuerzo en la delantera, sino también una apuesta por la juventud y el talento formativo, buscando darle a Guatemala nuevas armas para sus próximos desafíos internacionales.