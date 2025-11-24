 Guatemala gana la "Copa Creadores de Contenido"
Deportes

Guatemala gana la "Copa Creadores de Contenido"

El representativo guatemalteco se reforzó con exjugadores como Carlos Ruiz, Ricardo Jerez y Mario Acevedo, cuya experiencia fue clave para obtener el título.

Guatemala gana la "Copa Creadores de Contenido" - Ricardo Jerez
Guatemala gana la "Copa Creadores de Contenido" / FOTO: Ricardo Jerez

La selección de creadores de contenido de Guatemala se coronó campeona de la Copa de Creadores de Contenido, un torneo cuadrangular realizado en Houston, Estados Unidos. El equipo, compuesto principalmente por tiktokers guatemaltecos, decidió reforzarse con figuras emblemáticas del fútbol nacional, entre ellos Carlos Ruiz, Ricardo Jerez y Mario Acevedo, cuyo aporte resultó determinante para alcanzar la gloria.

En la gran final, Guatemala se midió ante su similar de Honduras en un encuentro marcado por la intensidad y el equilibrio entre ambos combinados. Tras un empate en el tiempo reglamentario, el título se definió desde el punto penal. En esa instancia, la experiencia de los exseleccionados nacionales inclinó la balanza: Ricardo Jerez detuvo un penal clave, mientras que Carlos Ruiz, máximo goleador en la historia del combinado guatemalteco, ejecutó con autoridad el remate decisivo que selló la victoria chapina.

Guatemala celebró en Houston

El torneo tuvo como escenario el Shell Energy Stadium, casa del Houston Dynamo de la Major League Soccer. El recinto recibió a un numeroso público que, con entusiasmo, apoyó a los distintos representativos y aportó un ambiente vibrante a la jornada. La presencia de aficionados centroamericanos destacó especialmente, mostrando el arraigo y la pasión que despierta el fútbol en la región.

Tras la consagración, Carlos Ruiz compartió en sus redes sociales una fotografía sosteniendo el trofeo, acompañada del mensaje "Champ Champ", reflejando su alegría por añadir un nuevo logro a su extensa trayectoria, aunque no sea oficial, para el 'Pescado' siempre es un privilegio representar a su país en cualquier rincón del mundo.

