Embajador de Alemania luce la camisola de Xelajú MC

El embajador de Alemania en Guatemala, Hardy Boeckle, mostró su apoyo al club Xelajú MC, que este miércoles disputará la final de ida de la Copa Centroamericana 2025 ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.
A través de las redes sociales de la Embajada de Alemania en Guatemala, se publicó una fotografía en la que el diplomático aparece vistiendo la camisola del conjunto quetzalteco.
El Embajador Boeckle desea al equipo mucha suerte y un partido lleno de entrega, emoción y orgullo para Guatemala. ¡Vamos, Superchivos!", indicó la publicación.
El gesto se suma al ambiente previo al decisivo encuentro internacional, en el que el equipo guatemalteco buscará dar el primer golpe en la serie.
¿Cómo llega Xelajú?
Desde el domingo último, Xelajú MC se encuentra en Costa Rica, donde realiza sus últimos trabajos con miras al partido que se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica). La final será transmitida para Centroamérica a través de Disney+ y ESPN.
La Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú llegan a la final tras superar duelos exigentes en cada ronda. El cuadro guatemalteco obtuvo su boleto luego de vencer al Real España en una serie que finalizó 2-2 en el global y que se definió 2-1 en los penales.
En su segunda participación en la Copa Centroamericana, Xelajú avanzó líder del Grupo D, con tres victorias y una derrota. Posteriormente eliminó al Sporting San Miguelito de Panamá en cuartos de final con un 3-2 global, antes de firmar su dramática clasificación en semifinales.
La final de vuelta se disputará la próxima semana, en territorio guatemalteco, donde Xelajú buscará cerrar la serie ante su afición.