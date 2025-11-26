Flick cuestiona a dos jugadores tras dura derrota del Barca

El FC Barcelona sufrió una dolorosa derrota en su visita a Stamford Bridge, donde el Chelsea se impuso con un contundente 3-0 en la quinta jornada de la UEFA Champions League, dejando al equipo culé en serios aprietos en la competición europea.
Según la prensa española, el técnico Hansi Flick se mostró especialmente molesto con dos futbolistas del Barcelona que fueron titulares pese a su bajo rendimiento: el delantero Ferran Torres y el defensor uruguayo Ronald Araújo, capitán del equipo ante el Chelsea.
Las fallas del Barcelona
El partido comenzó con un Barcelona motivado, intentando imponer su juego, pero pronto los culés fueron superados por un Chelsea que no dio tregua. En los primeros minutos, Ferran Torres protagonizó una falla crucial con el marcador todavía 0-0, una acción que fue determinante y que generó frustración en el banquillo.
Por su parte, Ronald Araújo terminó de complicar el panorama para el Barça antes del descanso, al ser expulsado tras recibir una doble tarjeta amarilla, dejando al equipo con 10 jugadores y prácticamente sin opciones de reacción frente a un Chelsea ampliamente superior.
La prensa internacional calificó como "una decisión inentendible de Flick" permitir que ambos jugadores fueran titulares, señalando que la actuación de Ferran Torres y la expulsión de Araújo terminaron por definir la derrota. A pesar de intentar mantener cierto control durante algunos minutos, el Barcelona no pudo contener el empuje del conjunto inglés, que se llevó los tres puntos de manera clara.
Con esta derrota, el Barcelona vuelve a quedar en el ojo de la crítica en Europa, mientras Hansi Flick enfrenta la difícil tarea de replantear su alineación y recuperar la confianza del equipo de cara a los próximos compromisos de la Champions League.