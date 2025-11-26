 Flick cuestiona a dos jugadores tras dura derrota del Barca
Deportes

Flick cuestiona a dos jugadores tras la dura derrota del Barcelona en Londres

El partido comenzó con un Barcelona motivado, intentando imponer su juego, pero pronto los culés fueron superados por un Chelsea que no dio tregua.

Compartir:
Ronald Araújo terminó de complicar el panorama para el Barça., Redes sociales.
Ronald Araújo terminó de complicar el panorama para el Barça. / FOTO: Redes sociales.

El FC Barcelona sufrió una dolorosa derrota en su visita a Stamford Bridge, donde el Chelsea se impuso con un contundente 3-0 en la quinta jornada de la UEFA Champions League, dejando al equipo culé en serios aprietos en la competición europea.

Según la prensa española, el técnico Hansi Flick se mostró especialmente molesto con dos futbolistas del Barcelona que fueron titulares pese a su bajo rendimiento: el delantero Ferran Torres y el defensor uruguayo Ronald Araújo, capitán del equipo ante el Chelsea.

Las fallas del Barcelona 

El partido comenzó con un Barcelona motivado, intentando imponer su juego, pero pronto los culés fueron superados por un Chelsea que no dio tregua. En los primeros minutos, Ferran Torres protagonizó una falla crucial con el marcador todavía 0-0, una acción que fue determinante y que generó frustración en el banquillo.

Por su parte, Ronald Araújo terminó de complicar el panorama para el Barça antes del descanso, al ser expulsado tras recibir una doble tarjeta amarilla, dejando al equipo con 10 jugadores y prácticamente sin opciones de reacción frente a un Chelsea ampliamente superior.

La prensa internacional calificó como "una decisión inentendible de Flick" permitir que ambos jugadores fueran titulares, señalando que la actuación de Ferran Torres y la expulsión de Araújo terminaron por definir la derrota. A pesar de intentar mantener cierto control durante algunos minutos, el Barcelona no pudo contener el empuje del conjunto inglés, que se llevó los tres puntos de manera clara.

Con esta derrota, el Barcelona vuelve a quedar en el ojo de la crítica en Europa, mientras Hansi Flick enfrenta la difícil tarea de replantear su alineación y recuperar la confianza del equipo de cara a los próximos compromisos de la Champions League.

En Portada

Arévalo reitera compromiso para promover desarrollo tras aprobación del Presupuesto 2026t
Nacionales

Arévalo reitera compromiso para promover desarrollo tras aprobación del Presupuesto 2026

09:56 AM, Nov 26
Jhonny Cubero muestra su apoyo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Jhonny Cubero muestra su apoyo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericana

10:48 AM, Nov 26
Fuga de reo en cárcel Canadá: las circunstancias y acciones tomadast
Nacionales

Fuga de reo en cárcel "Canadá": las circunstancias y acciones tomadas

08:50 AM, Nov 26
Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño y CEO de Miss Universot
Farándula

Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño y CEO de Miss Universo

10:21 AM, Nov 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosCorrupciónSeguridadFutbol GuatemaltecoPNCSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos