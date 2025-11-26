 Guatemala podría sumar un nuevo legionario desde la UEFA
Deportes

La Selección de Guatemala podría sumar un nuevo legionario que compite en la UEFA

Guatemala podría sumar un legionario europeo en sus próximas convocatorias.

Selección de Guatemala piensa ahora en el sueño mundialista 2030
Selección de Guatemala piensa ahora en el sueño mundialista 2030 / FOTO: Omar Solís

La Selección de Guatemala podría contar con un nuevo legionario a partir del próximo año, cuando se reactive la actividad de selecciones nacionales. Desde Israel, un futbolista de apenas 18 años ha mostrado interés en representar al combinado chapín, según información publicada por Futbol Centroamérica.

Se trata de Guy Reich, lateral izquierdo que actualmente entrena con el primer equipo del Maccabi Tel Aviv, el club más grande de Israel. Reich juega habitualmente en la academia del club en Europa, ya que el país participa en las competencias de la UEFA desde 1991.

Guatemala tendría que agilizar su proceso

De acuerdo con la cuenta Guerreros GT, el joven futbolista ha formado parte del seleccionado israelí en categorías juveniles, por lo que Guatemala tendría que agilizar su proceso si quiere contar con él en el futuro.

El scout guatemalteco Les Guti confirmó que esta información fue remitida a la Federación Nacional de Futbol de Guatemala y aseguró que el jugador "lo quieren ver para el comienzo del próximo año".

Teniendo en cuenta su edad y el creciente número de legionarios en el seleccionado sub-20, no sería descabellado que el director técnico Marvin Cabrera lo considere para futuros llamados del combinado nacional. Por ahora, se espera que la Federación y el cuerpo técnico sigan de cerca la evolución de Reich antes de cualquier decisión.

