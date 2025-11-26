Loudoun United confirma a Arquímides Ordóñez para 2026

Loudoun United FC anunció este mièrcoles sus decisiones sobre las opciones de contrato para la temporada 2026, y entre los jugadores ratificados destaca el delantero guatemalteco-estadounidense Arquímides Ordóñez, quien continuará en el club como uno de los ocho futbolistas ya asegurados para la próxima campaña de la USL Championship.
Ordóñez aparece dentro del grupo de seis jugadores con contrato garantizado para 2026, según el comunicado oficial. Junto a él también seguirán: Abdellatif Aboukoura, Bolu Akinyode, Kwame Awuah, Jacob Erlandson y Luca Piras. A ellos se suman Ryan Jack y Pedro Santos, quienes tenían opción de renovación y el club decidió hacerla válida.
La confirmación de la continuidad del atacante tiene impacto directo en los rumores recientes que lo vinculaban al futbol guatemalteco. Desde hace días se mencionaba que podría llegar a Municipal, pero con esta decisión del club estadounidense, ese escenario queda por ahora detenido, sin descartarse completamente a futuro.
Salen once jugadores y siguen ocho para 2026
En su informe, Loudoun United también reveló que seis futbolistas quedarán fuera tras finalizar la temporada 2025: Robby Dambrot, Hugo Fauroux, Yanis Leerman, Tommy McCabe, Ben Mines y Keegan Tingey.
Además, el club rechazó las opciones de contrato de Riley Bidois, Surafel Dagnachew, Alex Nagy, Moses Nyeman, Zach Ryan y Cole Turner.
El comunicado también informó el retiro profesional de Drew Skundrich, quien regresará al equipo como entrenador de salud y acondicionamiento físico.
Al mismo tiempo, continúan las negociaciones con Florian Valot para un posible regreso en 2026. En contraparte, Dane Jacomen —quien volvió tras un préstamo en Westchester SC— se separó del club por mutuo acuerdo y será agente libre. También regresaron a sus equipos de origen Garrison Tubbs y Omari Glasgow tras finalizar sus préstamos.
Plantilla confirmada para 2026 (8 jugadores)
Porteros (1):
• Ryan Jack
Defensores (4):
• Bolu Akinyode
• Kwame Awuah
• Jacob Erlandson
• Luca Piras
Mediocampistas (2):
• Abdellatif Aboukoura
• Pedro Santos
Delanteros (1):
• Arquímides Ordóñez
Un futuro inmediato definido para Ordóñez
Aunque en Guatemala surgieron versiones sobre un regreso de "Quimi", especialmente vinculado a Municipal, su continuidad en Loudoun indica que su carrera seguirá en Estados Unidos al menos durante la próxima temporada.
Para el club, representa una pieza ofensiva ya integrada al proyecto 2026; y para el jugador, una oportunidad de consolidarse en la USL con minutos constantes y proyección internacional.
El calendario oficial de la temporada 2026 del USL Championship será anunciado próximamente por la liga.