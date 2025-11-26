 Luchadora de la WWE cuenta cómo su expareja intentó matarla
Deportes

Luchadora de la WWE cuenta cómo su expareja intentó matarla por celos

Impactante denuncia de luchadora de la WWE por intento de feminicidio.

Stephanie Vaquer., Redes sociales.
Stephanie Vaquer. / FOTO: Redes sociales.

Una publicación reciente en Instagram ha causado conmoción entre seguidores del mundo de la lucha libre, luego de que una destacada luchadora chilena de la WWE, Stephanie Vaquer, relatara que su expareja intentó matarla por celos. La publicación coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, agregando relevancia social al mensaje.

En su historia, la luchadora escribió: "Que él siga libre a pesar de haber intentado matarte por celos, y que encima te digan que deberías ‘estar agradecida’ por seguir viva. También es violencia. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".

Foto embed
Historia de Instagram. - Captura de pantalla Instagram

El hombre señalado 

El hombre señalado, Rogelio Reyes, conocido en la lucha libre mexicana como "Cuatrero", fue detenido en marzo de 2023 por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en Aguascalientes, acusado de tentativa de feminicidio y violencia familiar.

La denuncia fue presentada por la luchadora cuando formaba parte del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), tras un incidente en el que se difundieron imágenes en las que se le observaban marcas en el cuello, supuestamente producto de la agresión.

En marzo de 2025, el luchador obtuvo su libertad gracias a un amparo, lo que generó indignación entre seguidores y defensores de los derechos de las mujeres, especialmente porque no porta un brazalete de localización, aunque continúa enfrentando el proceso legal en su contra. Hasta el momento, Rogelio Reyes no ha emitido declaración alguna sobre la publicación de su expareja.

La denuncia y la publicación de la luchadora han reactivado el debate sobre la protección de las víctimas de violencia, el acceso a justicia y la seguridad de las mujeres, generando un amplio respaldo en redes sociales y destacando la necesidad de acciones contundentes para prevenir este tipo de agresiones.

