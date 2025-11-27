Amarini Villatoro compara a Xelajú con el Liverpool

El Xelajú MC consiguió un importante empate 1-1 en su visita a Costa Rica durante la final de ida de la Copa Centroamericana de la Concacaf, un resultado que mantiene la serie abierta para la definición en Guatemala. Jesús "Chucho" López adelantó a los chivos desde el punto penal, mientras que Ronaldo Cisneros igualó para la Liga Deportiva Alajuelense. En una noche llena de tensión, el portero Rubén Darío Silva se convirtió en figura al detener dos tiros desde los once metros, acciones que mantienen al club quetzalteco con una ligera ventaja gracias al gol de visita.
Al final del encuentro, el técnico Amarini Villatoro valoró tanto el desempeño de su equipo como el uso del VAR en el arbitraje. "Fue un buen arbitraje, ayuda mucho la situación del VAR para revisar las jugadas y considero que no hubo ninguna jugada polémica", afirmó. Aunque reconoció la ventaja del gol anotado fuera de casa, fue claro al advertir que aún queda el reto mayor: "No podemos caer en que la tarea está hecha. Viene el partido más importante y el más difícil porque enfrentamos un rival de jerarquía que ha sabido llevar las series de visita".
Amarini Villatoro compara al Liverpool y a Xelajú MC
Uno de los momentos más comentados de la conferencia llegó cuando Villatoro comparó a su equipo con el Liverpool, resaltando el apoyo de la afición chiva durante toda la competencia. "Sé que las comparaciones están lejos, pero por lo que ha ganado la Liga Deportiva Alajuelense a nivel internacional es el Real Madrid y decía en broma a mi staff y jugadores que somos el Liverpool porque nunca caminamos solos", expresó. Añadió que el respaldo de su gente ha sido constante y crucial: "La afición nos ha acompañado por toda Centroamérica, no menos de mil aficionados por partido, tenemos ese apoyo y es ese extra para el grupo".
El entrenador también elogió el papel de Rubén Darío Silva, figura indiscutible del encuentro. "Darío fue la figura del partido sin menospreciar a nadie. Todos hicieron un gran esfuerzo", comentó, destacando que los penales detenidos habían sido estudiados previamente. Villatoro recordó que el guardameta llegó a Xelajú bajo críticas, pero que su trabajo lo ha respaldado: "En base al trabajo y buenas atajadas se ha ganado la confianza de sus compañeros y nosotros". Finalmente, subrayó que deben evitar la confianza excesiva y pulir detalles para la vuelta en el Estadio Cementos Progreso, donde esperan cerrar la serie frente a su afición.