 Por qué el Xelajú MC es asociado históricamente con Alemania
Por qué el Xelajú MC es asociado históricamente con Alemania

La historia detrás de la relación entre el Xelajú MC y Alemania que pocos conocen.

Afición de Xelajú en el estadio Cementos Progreso
Afición de Xelajú en el estadio Cementos Progreso / FOTO: Alex Meoño

La conexión entre el Xelajú MC y Alemania volvió a llamar la atención este mièrcoles, luego de que el embajador alemán en Guatemala, Hardy Boeckle, mostrara públicamente su apoyo al club quetzalteco en la antesala de la final de ida de la Copa Centroamericana 2025, donde los "Superchivos" enfrentarán a Alajuelense de Costa Rica.

En las redes sociales oficiales de la Embajada de Alemania apareció una fotografía en la que el diplomático luce la camisola del Xelajú MC.

El Embajador Boeckle desea al equipo mucha suerte y un partido lleno de entrega, emoción y orgullo para Guatemala. ¡Vamos, Superchivos!", compartió la embajada.

Embajador de Alemania luce la camisola de Xelajú MC previo a la final de la Copa Centroamericana

Embajador alemán se pone la camisola de Xelajú antes de la final de la Copa Centroamericana.

Un vínculo que viene desde el origen del club

Aunque para muchos aficionados este gesto fue sorpresivo, la relación entre Xelajú MC y Alemania no es nueva. De hecho, el club tiene raíces alemanas desde su fundación.

El equipo nació en 1928 bajo el nombre Germania FC, fundado por un grupo de jóvenes quetzaltecos que simpatizaban profundamente con la cultura, disciplina y estilo futbolístico alemán. El nombre, los colores y parte del espíritu competitivo del club se inspiraron en el país europeo.

A lo largo de los años, Germania FC evolucionó institucionalmente, aunque esa identidad inicial nunca desapareció del todo.

En 1942 el equipo cambió su nombre, y tras la muerte del histórico jugador Mario Camposeco, adoptó el que hoy conocemos: Xelajú MC. Sin embargo, el pasado germano quedó como una herencia histórica que forma parte de la narrativa del club.

Amarini Villatoro motiva a Xelajú para desafiar al histórico Alajuelense

Amarini Villatoro se pronunció previo al partido ante Alajuelense.

Un gesto simbólico que revive la historia

El apoyo del embajador Boeckle, además de motivar a la afición, reavivó esa conexión histórica con Alemania que muchos aún recuerdan. La fotografía del diplomático luciendo la camisola del club se volvió viral en Quetzaltenango y entre la afición "chiva", que se prepara con entusiasmo para la final internacional.

Con esta muestra de respaldo, el Xelajú MC no solo llega con el apoyo de Guatemala, sino también con un inesperado guiño desde Alemania, el país que inspiró su nacimiento hace casi un siglo.

Emisoras  Escúchanos