Amarini Villatoro desafìa al histórico Alajuelense

Somos muy conscientes de eso, pero también nos da una motivación extra", declaró Amarini Villatoro, entrenador de Xelajú MC, al referirse a la gran tarea que tiene por delante su equipo: enfrentar a Liga Deportiva Alajuelense, bicampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf, en el partido de ida de la final. El duelo se disputará este miércoles en el Estadio Alejandro Morera Soto.
Aunque los números y la historia favorecen claramente al conjunto dirigido por Óscar "Machillo" Ramírez, Villatoro no se amilana. Reconoce el poderío de su rival:
Alajuelense es un equipo histórico del futbol centroamericano, ganador, con una planilla amplia, muy buenos jugadores y una gran base de la selección. Por esa historia y los últimos logros, es el equipo bicampeón del torneo, no deja de tener esa estrellita de favorito", señaló en rueda de prensa.
"No tenemos nada que perder"
Sin embargo, el estratega guatemalteco ve en esta aparente desventaja una oportunidad: "No tenemos nada que perder, podemos competir de tú a tú. Lo hemos demostrado, hemos competido siempre. Y tenemos un equipo también plagado de grandes jugadores, con proyección algunos y consolidados otros a nivel centroamericano", agregó.
Para Villatoro, Xelajú MC no solo quiere ser un rival digno, sino convertirse en protagonista de la historia del club: "Eso nos hace un equipo competitivo, me siento con un equipo capaz de competir, de pelear con nuestras armas esta final. El objetivo de nosotros también es ser campeones. Tenemos ese reto por delante y hemos apostado a eso, a la alta competencia", enfatizó.
La vuelta de la final está programada para el miércoles 3 de diciembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Cementos Progreso, donde los Chivos buscarán cerrar la serie con un resultado histórico que les permita levantar su primer título internacional.