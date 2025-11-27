 Cristiano Ronaldo se integra a WOW FC
Deportes

Cristiano Ronaldo da el salto a las artes marciales mixtas y se integra a WOW FC

CR7 expande su imperio deportivo con su participación en WOW FC.

Compartir:
CR7 invierte en WOW FC., Redes sociales de Cristiano Ronaldo.
CR7 invierte en WOW FC. / FOTO: Redes sociales de Cristiano Ronaldo.

WOW FC, la promotora española de artes marciales mixtas, continúa ampliando su influencia internacional y sumó un hito histórico en 2025: Cristiano Ronaldo se convirtió en nuevo accionista de la organización. El anuncio, realizado en redes sociales, marca la entrada oficial del astro portugués al mundo de los deportes de combate y representa un fuerte impulso para la compañía, que ya lidera el sector en España.

Ronaldo explicó que tomó la decisión al ver que WOW FC comparte valores que considera fundamentales en su carrera: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. Señaló que la promotora está construyendo un proyecto "único y poderoso" y afirmó que desea contribuir al desarrollo del deporte e inspirar a las nuevas generaciones de peleadores.

Me emociona unirme a este proyecto para elevar el deporte", expresó CR7.

CR7 se une a Ilia Topuria

Con su llegada, el jugador portugués se une al campeón de UFC Ilia Topuria, una de las caras más visibles de WOW FC y pieza clave en su crecimiento. La organización destacó que el rol del futbolista será activo y orientado a impulsar la expansión global de las MMA, respaldado por su enorme influencia internacional.

La promotora vive un momento de fuerte auge: la asistencia a sus eventos creció más del 400 % en el último año y sus funciones ya se distribuyen en más de 170 países. La compañía considera que la participación de Ronaldo ayudará a acelerar este crecimiento y a posicionar las MMA como un movimiento cultural con presencia en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y otros mercados emergentes.

Arturo Guillén, presidente ejecutivo de WOW FC, calificó el anuncio como "un momento histórico", destacando que Cristiano es un símbolo de ambición y excelencia. Por su parte, Topuria aseguró que la alianza llevará las MMA "a nuevas alturas".

En Portada

Incendio en mercado de San Pablo, San Marcos, deja pérdidas millonariast
Nacionales

Incendio en mercado de San Pablo, San Marcos, deja pérdidas millonarias

07:11 AM, Nov 27
El mensaje de Rubén Darío Silva después de ser figura ante Alajuelenset
Deportes

El mensaje de Rubén Darío Silva después de ser figura ante Alajuelense

07:28 AM, Nov 27
Asalto con pistola de juguete termina con un detenido y su presunto cómplice muertot
Nacionales

Asalto con pistola de juguete termina con un detenido y su presunto cómplice muerto

07:51 AM, Nov 27
Florecita Cobián habla de la denuncia contra Pedro Cuevas por abuso contra su hijat
Farándula

Florecita Cobián habla de la denuncia contra Pedro Cuevas por abuso contra su hija

07:47 AM, Nov 27

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidos#liganacionalCorrupciónFutbol GuatemaltecoEE.UU.PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos