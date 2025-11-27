Cristiano Ronaldo se integra a WOW FC

WOW FC, la promotora española de artes marciales mixtas, continúa ampliando su influencia internacional y sumó un hito histórico en 2025: Cristiano Ronaldo se convirtió en nuevo accionista de la organización. El anuncio, realizado en redes sociales, marca la entrada oficial del astro portugués al mundo de los deportes de combate y representa un fuerte impulso para la compañía, que ya lidera el sector en España.
Ronaldo explicó que tomó la decisión al ver que WOW FC comparte valores que considera fundamentales en su carrera: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. Señaló que la promotora está construyendo un proyecto "único y poderoso" y afirmó que desea contribuir al desarrollo del deporte e inspirar a las nuevas generaciones de peleadores.
Me emociona unirme a este proyecto para elevar el deporte", expresó CR7.
CR7 se une a Ilia Topuria
Con su llegada, el jugador portugués se une al campeón de UFC Ilia Topuria, una de las caras más visibles de WOW FC y pieza clave en su crecimiento. La organización destacó que el rol del futbolista será activo y orientado a impulsar la expansión global de las MMA, respaldado por su enorme influencia internacional.
La promotora vive un momento de fuerte auge: la asistencia a sus eventos creció más del 400 % en el último año y sus funciones ya se distribuyen en más de 170 países. La compañía considera que la participación de Ronaldo ayudará a acelerar este crecimiento y a posicionar las MMA como un movimiento cultural con presencia en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y otros mercados emergentes.
Arturo Guillén, presidente ejecutivo de WOW FC, calificó el anuncio como "un momento histórico", destacando que Cristiano es un símbolo de ambición y excelencia. Por su parte, Topuria aseguró que la alianza llevará las MMA "a nuevas alturas".