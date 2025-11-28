Javier Milei no asistirá al sorteo del Mundial 2026

El presidente argentino, Javier Milei, ha decidido cancelar su participación en el sorteo del Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mediante un corto comunicado difundido a través de la red social X.
La suspensión del viaje —inicialmente anunciado como parte de la agenda presidencial— sorprendió a muchos, dado que la ceremonia contaba con la invitación oficial del expresidente estadounidense Donald Trump. En un primer momento, fuentes gubernamentales habían señalado que Milei viajaría a Estados Unidos para formar parte del sorteo.
¿Por qué Milei no estará en el sorteo?
El sorteo definirá la formación de grupos de la fase inicial del Mundial, que se jugará entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina —clasificada como cabeza de serie tras liderar las eliminatorias sudamericanas— esperaba conocer rivalidades y sedes para la primera fase.
La cancelación se produce en un contexto de tensiones crecientes entre el gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Diversos medios relacionan la decisión con los recientes conflictos entre Milei y la dirigencia del fútbol local, aunque desde la Casa Rosada no se ofreció explicación alguna al respecto.