 Joan Laporta arremete contra Real Madrid y Florentino Pérez
Deportes

Joan Laporta arremete contra el Real Madrid y Florentino Pérez

Laporta avivó la tensión con el Madrid al asegurar: "Al Barça generalmente no le favorecen los árbitros. Han favorecido toda la vida al Madrid", en alusión a polémicas recientes.

Joan Laporta y Florentino Pérez - Real Madrid C.F.
Joan Laporta y Florentino Pérez / FOTO: Real Madrid C.F.

Joan Laporta protagonizó este viernes uno de sus discursos más contundentes contra el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, durante la presentación en Andorra del libro Principado azulgrana: un país con sentimiento culé. El presidente del FC Barcelona, sin esquivar ningún tema, acusó al club blanco de recibir ayudas arbitrales históricas, de influir en los colegiados a través de su canal oficial y de mantener una actitud obsesiva hacia el Barça y su etapa más exitosa.

Laporta recordó las recientes intervenciones del Real Madrid en su Asamblea y aseguró que el club merengue está "fuera de juego" en sus acusaciones relacionadas con el Caso Negreira. "Parece que han de hablar del Barça para justificar no sé qué", afirmó. Además, defendió que el proceso judicial se ha prolongado por intereses mediáticos: "Están presentes en todo momento en el proceso judicial, que lo están estirando como un chicle porque saben que no hay nada. El Barça nunca ha comprado a un árbitro". Por el contrario, sostuvo que las decisiones arbitrales suelen favorecer al eterno rival: "Al Barça generalmente no le favorecen los árbitros. Han favorecido toda la vida al Madrid".

Laporta no se guarda nada contra el Real Madrid y su presidente

Para subrayar su argumento, Laporta mencionó los polémicos goles del Real Madrid en la última jornada. En sus palabras, "marcan dos goles que para mí es claro que Bellingham toca el balón con el brazo y en el otro Vinicius le rompe la nariz a Iñaki, y esos dos goles no tendrían que haber subido y ahora el Barça estaría liderando LaLiga".

El presidente azulgrana también lanzó un dardo directo contra Real Madrid TV, acusando al canal de ejercer presión sobre el colectivo arbitral. "La televisión del Real Madrid está intentando influenciar a los árbitros cada semana", afirmó. Laporta interpretó esta estrategia como parte de una "manía persecutoria" hacia la época dorada del Barça. "No les gustó que el Barça fuera la referencia mundial, del 2004 al 2015, cuando el Barça fue hegemónico", señaló. "Éramos el equipo que jugaba mejor, reconocido y admirado. Así que no busquen excusas de mal pagador".

Finalmente, también respondió a las críticas del Real Madrid contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, sugiriendo que el club blanco pretende apartarlo del cargo. "Después de las declaraciones de la Asamblea, de atacar al presidente de LaLiga, me da que pensar mal", indicó. Aunque admitió diferencias con Tebas, destacó su labor: "Es una persona noble y vive con mucha pasión su cargo". Por ello, advirtió sobre las intenciones madridistas: "El Madrid tiene una relación de enfrentamiento con LaLiga y está obsesionado con echarle para poner... ¿a quién?".

Las palabras de Laporta llegan días después de que Florentino Pérez volviera a mencionar el Caso Negreira, reactivando un intercambio de acusaciones que vuelve a elevar la tensión entre los dos gigantes del fútbol español.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona -

