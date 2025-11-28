 Multan a futbolista por burlarse de la nariz de su rival
Multan a futbolista por burlarse de la nariz de su rival

El partido entre Stuttgart y Go Ahead Eagles dejó un momento lamentable: Víctor Edvardsen se burló de la nariz de Angelo Stiller, quien nació con labio leporino, desatando críticas en redes sociales.

Angelo Stiller, víctima de burlas de su rival por su nariz - X @HQpcrt
Angelo Stiller, víctima de burlas de su rival por su nariz / FOTO: X @HQpcrt

El reciente duelo entre el Stuttgart y el Go Ahead Eagles por la Europa League, más allá del contundente 0-4 a favor del equipo alemán, dejó una escena que generó indignación dentro y fuera del campo. Angelo Stiller, futbolista del Stuttgart, fue objeto de una burla por parte del delantero sueco Víctor Edvardsen, quien imitó de manera ofensiva la forma de su nariz. El gesto resultó especialmente hiriente debido a que Stiller nació con labio leporino, una condición que ha enfrentado con valentía a lo largo de su carrera.

Las imágenes del incidente se hicieron rápidamente virales, provocando un amplio rechazo en redes sociales y medios europeos. Inicialmente, Edvardsen se negó a ofrecer una disculpa, asegurando que Stiller también había dicho algo previo al enfrentamiento. Su reacción solo aumentó la polémica, pues muchos consideraron sus justificativos una muestra adicional de falta de deportividad y sensibilidad en un contexto que debería promover respeto y fair play.

Multa para el futbolista y disculpa con el adversario

Conforme aumentaba la presión mediática, interna y externa, la situación escaló al punto de generar un conato de pelea entre jugadores de ambos equipos. Ante el descontento general y la evidente incomodidad dentro del propio Go Ahead Eagles, el capitán del conjunto neerlandés intervino, ordenando a Edvardsen acudir al vestuario rival para disculparse personalmente con Stiller. Fuentes cercanas al club señalan que el gesto fue un intento de frenar el daño reputacional que ya estaba recibiendo la institución.

Finalmente, se confirmó que Víctor Edvardsen fue sancionado económicamente con una multa de 500 euros por su comportamiento antideportivo. Aunque la cifra es simbólica, representa un llamado de atención importante en el fútbol profesional, donde actitudes como la discriminación y la burla personal no pueden tener cabida. El incidente ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar la educación y las sanciones en torno al respeto dentro del deporte, recordando que el talento debe ir siempre acompañado de valores.

Emisoras  Escúchanos