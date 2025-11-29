Ana Lucía Martínez nominada a la 'Jugadora del Torneo'

Ana Lucía Martínez volvió a colocarse en el centro de la atención futbolística tras aparecer entre las 14 nominadas al premio Jugadora del Torneo del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. La noticia, anunciada ayer por la liga, representa un reconocimiento importante para la delantera guatemalteca, quien completó su primer semestre como jugadora del Cruz Azul con un rendimiento que no pasó inadvertido. Su inclusión en la lista reafirma el impacto que ha tenido desde su llegada al fútbol mexicano.
El Apertura 2025 significó un capítulo histórico para Cruz Azul Femenil, que logró instalarse por primera vez en unas semifinales. Aunque quedaron eliminadas ante Tigres, club que posteriormente se coronó campeón, el recorrido del equipo cementero dejó huella en el torneo. Dentro de esa campaña memorable, Martínez se consolidó como una pieza determinante, aportando goles, desequilibrio y una entrega constante que elevó el nivel competitivo de su equipo.
Ana Lucía Martínez sigue escribiendo su historia en México
El destacado desempeño de la guatemalteca la coloca ahora en disputa directa con figuras de renombre internacional. Entre las nominadas se encuentran futbolistas con experiencia en grandes ligas europeas, como las españolas Jenni Hermoso e Irene Guerrero, además de la mexicana Charlyn Corral, considerada una de las mejores jugadoras en la historia del país. Competir con este calibre de talento resalta aún más la magnitud de la nominación obtenida por Martínez.
Mientras se define el veredicto final del premio, Ana Lucía Martínez continúa enfocada en sus compromisos internacionales. Actualmente está concentrada con la Selección Femenina de Guatemala, que debutará en las Eliminatorias el lunes 1 de diciembre frente a Bermuda en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Su nominación llega en un momento crucial, reforzando su confianza y consolidando su estatus como una de las deportistas guatemaltecas más influyentes del momento.