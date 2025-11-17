Ana Lucía Martínez se quedó a las puertas de una nueva final

A pesar de la derrota en semifinales ante Tigres UANL, el Cruz Azul de Ana Lucía Martínez cerró una temporada histórica en la liga femenina del fútbol mexicano. El conjunto cementero alcanzó por primera vez una antesala de final, guiado por la garra y liderazgo de la delantera guatemalteca, quien fue pieza clave en la construcción ofensiva del equipo a lo largo del torneo. Aunque el sueño de disputar el título quedó truncado, el club logró consolidar un proyecto competitivo que ilusiona a su afición.
En el duelo decisivo, Cruz Azul cayó 2-1 en el partido de vuelta, con anotaciones de Diana Ordóñez y un penalti convertido por la española Jenni Hermoso, reciente campeona del mundo y figura indiscutible de Tigres. Por parte del conjunto celeste, la jamaicana Deneisha Blackwood descontó desde los once metros, manteniendo viva la esperanza hasta el final. El marcador global quedó 3-2 a favor de las felinas, quienes sellaron su pase a la final con oficio y contundencia.
Se acabó la temporada para el Cruz Azul de Ana Lucía Martínez
Para Tigres, la clasificación también tuvo un matiz emotivo: Hermoso jugará su segunda final en el fútbol mexicano con la oportunidad de conquistar su primer título de liga, luego de haber caído en la definición del Apertura 2024 ante Monterrey. "Estamos contentas porque estamos en esta final y vivir esto me hace sentir muy orgullosa. Ha sido un torneo muy duro y ahora vamos por este título", declaró la atacante española al finalizar el encuentro, reflejando la determinación del cuadro universitario.
Por su parte, Cruz Azul se marcha con la frente en alto. Bajo el mando ofensivo de Ana Lucía Martínez, quien estuvo cerca de alcanzar su tercera final en México —tras haber obtenido dos campeonatos previos con Monterrey—, el equipo mostró una evolución notable. La chapina, que dejó a las Rayadas a mediados de 2025 en busca de más minutos, encontró en La Máquina un espacio para brillar y liderar. Aunque la meta del título quedó a un paso, el rendimiento del grupo y el impacto de Martínez auguran un futuro prometedor para la institución celeste.