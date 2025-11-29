 El Mónaco acaba con la racha de victorias del PSG
Deportes

El Mónaco acaba con la racha de victorias del PSG

El Mónaco rompió su mala racha con un triunfo ajustado ante un PSG apático, que podría ceder el liderato tras un gol de Minamino y una actuación sólida de Hradecky en el tramo final.

Compartir:
Triunfo del Mónaco ante el PSG - EFE
Triunfo del Mónaco ante el PSG / FOTO: Agencia EFE

El AS Mónaco firmó una victoria tan sufrida como revitalizante ante el París Saint-Germain, imponiéndose 1-0 en el estadio Luis II y poniendo fin a una racha de tres derrotas consecutivas que había desatado dudas profundas en el club del Principado. El equipo local mostró desde el inicio más intensidad y concentración que un PSG sorprendentemente apático, que pareció arrastrar cierta relajación tras su reciente triunfo europeo. Esa falta de ritmo le costó caro al conjunto de Luis Enrique, que pagó su pasividad cuando Takumi Minamino firmó el único tanto del encuentro en la segunda mitad.

El Mónaco, consciente de que una derrota podía igualar un registro negativo que no sufría desde 2018, compitió con determinación desde el primer minuto. Mohammed Salisu fue una de las figuras más destacadas, imponiéndose en cada balón parado y generando peligro constante en el área parisina. Incluso vio cómo un tanto suyo era anulado por el VAR debido a un fuera de juego posicional. Aun así, el Mónaco no bajó los brazos y encontró el premio a su insistencia con una jugada que nació precisamente en los pies del defensor ghanés, cuyo pase largo inició la acción del gol.

Mónaco baja de la nube al PSG

El PSG, por su parte, apenas reaccionó cuando ya estaba contra las cuerdas. Ni las intervenciones de Lucas Chevalier, decisivo en varias acciones para evitar una caída más amplia, ni la superioridad numérica tras la expulsión de Thilo Kehrer a los 80 minutos sirvieron para cambiar el rumbo del partido. El equipo visitante generó ocasiones tardías, especialmente una de Ousmane Dembélé, pero se topó con un inspirado Lucas Hradecky, que sostuvo el arco monegasco con grandes intervenciones en el cierre.

Con este resultado, el campeón francés compromete su liderato en la Ligue 1 y queda a merced del Marsella, que podría superarlo si gana su próximo encuentro. El Mónaco, en cambio, logra un triunfo valioso que le permite respirar, recuperar confianza y abandonar momentáneamente la zona de incertidumbre. La jornada deja un recordatorio claro: en un torneo tan exigente, cualquier atisbo de relajación puede pagarse caro, incluso para un gigante como el PSG.

En Portada

Sube a 9 el número de heridos por quíntuple colisión en Zacapat
Nacionales

Sube a 9 el número de heridos por quíntuple colisión en Zacapa

12:10 PM, Nov 29
Trump advierte de que se considere el espacio aéreo de Venezuela cerrado en su totalidadt
Internacionales

Trump advierte de que se considere el espacio aéreo de Venezuela "cerrado en su totalidad"

09:32 AM, Nov 29
CIV da la bienvenida a su nueva titular Norma Zea Osoriot
Nacionales

CIV da la bienvenida a su nueva titular Norma Zea Osorio

11:42 AM, Nov 29
El Mónaco acaba con la racha de victorias del PSGt
Deportes

El Mónaco acaba con la racha de victorias del PSG

12:36 PM, Nov 29

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalSeguridadPNCEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos