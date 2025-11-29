El Mónaco acaba con la racha de victorias del PSG

El AS Mónaco firmó una victoria tan sufrida como revitalizante ante el París Saint-Germain, imponiéndose 1-0 en el estadio Luis II y poniendo fin a una racha de tres derrotas consecutivas que había desatado dudas profundas en el club del Principado. El equipo local mostró desde el inicio más intensidad y concentración que un PSG sorprendentemente apático, que pareció arrastrar cierta relajación tras su reciente triunfo europeo. Esa falta de ritmo le costó caro al conjunto de Luis Enrique, que pagó su pasividad cuando Takumi Minamino firmó el único tanto del encuentro en la segunda mitad.
El Mónaco, consciente de que una derrota podía igualar un registro negativo que no sufría desde 2018, compitió con determinación desde el primer minuto. Mohammed Salisu fue una de las figuras más destacadas, imponiéndose en cada balón parado y generando peligro constante en el área parisina. Incluso vio cómo un tanto suyo era anulado por el VAR debido a un fuera de juego posicional. Aun así, el Mónaco no bajó los brazos y encontró el premio a su insistencia con una jugada que nació precisamente en los pies del defensor ghanés, cuyo pase largo inició la acción del gol.
Mónaco baja de la nube al PSG
El PSG, por su parte, apenas reaccionó cuando ya estaba contra las cuerdas. Ni las intervenciones de Lucas Chevalier, decisivo en varias acciones para evitar una caída más amplia, ni la superioridad numérica tras la expulsión de Thilo Kehrer a los 80 minutos sirvieron para cambiar el rumbo del partido. El equipo visitante generó ocasiones tardías, especialmente una de Ousmane Dembélé, pero se topó con un inspirado Lucas Hradecky, que sostuvo el arco monegasco con grandes intervenciones en el cierre.
Con este resultado, el campeón francés compromete su liderato en la Ligue 1 y queda a merced del Marsella, que podría superarlo si gana su próximo encuentro. El Mónaco, en cambio, logra un triunfo valioso que le permite respirar, recuperar confianza y abandonar momentáneamente la zona de incertidumbre. La jornada deja un recordatorio claro: en un torneo tan exigente, cualquier atisbo de relajación puede pagarse caro, incluso para un gigante como el PSG.