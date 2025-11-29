 FIFA analiza nueva medida para frenar la pérdida de tiempo
Deportes

FIFA analiza nueva medida para frenar la pérdida de tiempo en los partidos

Las aparentes lesiones utilizadas para detener el ritmo del juego o proteger un resultado llegarían a su fin.

Mendy salió lesionado en la final de la Copa del Rey 2025
Mendy salió lesionado en la final de la Copa del Rey 2025 / FOTO: EFE

La FIFA estudia una posible modificación al reglamento que buscaría reducir la pérdida deliberada de tiempo en los partidos. Según fuentes consultadas por Diario AS, entre las propuestas que se han puesto sobre la mesa destaca una medida que podría obligar a los jugadores que reciban atención médica a permanecer dos minutos fuera del campo, con la excepción del portero.

La iniciativa se analizaría como respuesta a una práctica cada vez más extendida: las aparentes lesiones utilizadas para detener el ritmo del juego o proteger un resultado. De acuerdo con estas versiones, la regla pretende desincentivar ese comportamiento, ya que el equipo afectado tendría que continuar temporalmente con un futbolista menos.

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por la creciente pérdida de tiempo en el fútbol. En entrevistas recientes, el exárbitro destacó que este fenómeno se observa en prácticamente todas las competiciones, con jugadores que se dejan caer, piden asistencia e inmediatamente recuperan la normalidad.

Proceso de evaluación y ensayos 

Durante los últimos años, la FIFA ya ha experimentado con distintos métodos para afrontar este problema, como los amplios descuentos aplicados en el Mundial de Qatar 2022 o el límite temporal para los saques de los porteros. La nueva propuesta se enmarcaría en esa misma línea de pruebas, aunque todavía no existe una confirmación oficial de su implementación.

De avanzar, la medida tendría que pasar por procesos de evaluación y ensayos en competiciones específicas antes de considerarse para un uso general. Por ahora, el tema permanece en análisis y genera debate entre especialistas, clubes y aficionados, que esperan conocer si finalmente la FIFA optará por adoptar este nuevo mecanismo.

