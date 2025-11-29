Méndez-Laing denuncia cuenta falsa que alimentó rumores en Guatemala

La tensión entre Nathaniel Méndez-Laing y la afición guatemalteca venía acumulándose desde hace semanas, especialmente tras sus ausencias en las convocatorias de octubre y noviembre, justo cuando Guatemala se jugaba su continuidad en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. En medio de un ambiente cargado de dudas y rumores, algunos sectores aseguraban que existían conflictos internos, mientras que el técnico Luis Fernando Tena insistía en que no había ningún problema con el atacante.
Con Guatemala ya eliminada y el proceso cerrado, Méndez-Laing rompió el silencio, pero no para hablar de decisiones deportivas, sino para denunciar un hecho inesperado que pudo haber contribuido a las versiones equivocadas sobre su figura. A través de sus redes sociales, el jugador alertó sobre una cuenta falsa que llevaba meses publicando en su nombre.
Esta no es mi cuenta de Facebook, chicos. No tengo idea cómo ellos tienen el tick azul. Por favor repórtenla", escribió el futbolista, junto a la imagen del perfil que utilizaba su nombre, su fotografía y que incluso aparecía como verificado. El mensaje sorprendió a los aficionados, muchos de los cuales habían tomado como auténticas las publicaciones de ese perfil durante la eliminatoria.
Los mensajes que nunca escribió Méndez-Laing
Varias de esas publicaciones habían sido interpretadas como señales de molestia o distanciamiento con el cuerpo técnico, alimentando narrativas que ahora, con la revelación del jugador, carecen de sustento. Méndez-Laing no detalló el impacto que tuvo esta suplantación, pero su aclaración aparece justo en un momento en el que la Selección intenta cerrar un proceso marcado por frustraciones, especulaciones y un ambiente enrarecido.
La denuncia confirma una sospecha que rondaba entre seguidores y periodistas: durante meses circularon mensajes atribuidos al delantero que él nunca escribió. En un camino hacia el Mundial lleno de confusiones, la existencia de una cuenta falsa añade otra capa a la historia de una eliminatoria que terminó dejando más preguntas que respuestas.