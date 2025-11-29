 Xabi Alonso responde las críticas de Laporta al Real Madrid
Xabi Alonso responde las críticas de Laporta al Real Madrid

Joan Laporta acusó al Real Madrid de tener "barcelonitis" y de recurrir al Barça para justificarse, mientras Xabi Alonso respondió calificando sus palabras como "mensajes populistas".

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid - EFE
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

La reciente respuesta de Xabi Alonso a Joan Laporta ha añadido un nuevo capítulo a la tensión verbal entre Real Madrid y FC Barcelona. El entrenador blanco fue consultado este sábado por las declaraciones del presidente azulgrana, quien el viernes acusó al club madrileño de padecer "barcelonitis" y de recurrir al Barça "para justificar no sé qué". Las palabras de Laporta surgieron tras las críticas de Florentino Pérez en torno a las victorias pasadas del Barcelona y los pagos vinculados al "caso Negreira".

Laporta, desde Andorra, se mostró contundente al valorar las afirmaciones del presidente del Real Madrid. "Ahora que me acuerdo de las declaraciones en la Asamblea del Madrid, que no he tenido oportunidad de comentarlas, y ahora que estoy en Andorra, las comento. Creo que están fuera de juego, denotan la barcelonitis que tiene el Madrid, parece que han de hablar del Barça para justificar no sé qué", expresó el dirigente azulgrana, en un mensaje que rápidamente generó reacciones en el entorno futbolístico español.

Xabi Alonso lo califica de "mensaje populista"

Ante esta situación, Xabi Alonso no evitó responder cuando fue interrogado por los medios. Con un tono sereno pero firme, el técnico madridista calificó las palabras de Laporta como parte de una dinámica repetida. "Ya sabemos. Mensajes populistas que caen para su parroquia. Nosotros nos centramos en lo nuestro, lo importante es lo que pasa en el campo, ganando de forma deportiva y merecida. Y cada partido es una prueba para ello", señaló, destacando su intención de mantener el foco únicamente en el rendimiento deportivo.

La tensión entre ambos clubes, que trasciende lo futbolístico, vuelve a ponerse de manifiesto en este cruce de declaraciones. Mientras Laporta denuncia lo que considera una obsesión del Real Madrid por el Barcelona, Xabi Alonso insiste en que su equipo prefiere mantenerse al margen de polémicas externas. En cualquier caso, estos intercambios verbales reflejan que el clásico español sigue siendo un terreno donde, además de fútbol, se libra una constante batalla narrativa.

