 Monterrey de Sergio Ramos elimina al América en la Liga MX
Deportes

El Monterrey de Sergio Ramos elimina al América en la Liga MX

Monterrey avanzó a semifinales del Apertura tras un agónico gol de Germán Berterame, que selló el 3-2 en el marcador global sobre las Águilas.

Compartir:
Celebración del Monterrey tras eliminar al América - X @Rayados
Celebración del Monterrey tras eliminar al América / FOTO: X @Rayados

El Monterrey de Sergio Ramos firmó una gesta memorable al eliminar al América y convertirse en el primer semifinalista del Torneo Apertura. Pese a caer 1-2 en el Estadio Azulcrema, los Rayados hicieron valer el 2-0 obtenido en la ida y sellaron un global de 3-2, gracias a un agónico cabezazo de Germán Berterame en el tiempo de descuento. El duelo, intenso de principio a fin, mostró a un Monterrey competitivo aun en los momentos de mayor presión, sostenido por el liderazgo defensivo del veterano central español.

El América salió con la urgencia de remontar y tuvo oportunidades claras desde el inicio, como el mano a mano en el que Ángel Malagón evitó el gol de Jesús M. Corona. Sin embargo, la insistencia azulcrema encontró recompensa con un zurdazo de Alejandro Zendejas que abrió el marcador y encendió a la afición local. Monterrey respondió con valentía y estuvo cerca de igualar con un disparo al poste del uruguayo Rodrigo Aguirre, en un primer tiempo que se jugó al límite y mantuvo a ambos conjuntos en alerta permanente.

Rayados deja en el camino al América de André Jardine

La segunda mitad no bajó el ritmo. América volvió a encontrar un resquicio para acercarse en la serie con el tanto de José Raúl Zúñiga al minuto 59, que empató el global y, por mejor posición en la tabla, colocaba momentáneamente a las Águilas en semifinales. Los Rayados, obligados a resistir y ajustar, se quedaron además con un hombre menos tras la expulsión de Jorge Rodríguez al minuto 84, lo que parecía sellar el destino del encuentro a favor del conjunto capitalino.

Pero Monterrey no se rindió. En la última jugada del encuentro, Berterame se levantó en el área para conectar un cabezazo impecable al 90+3, silenciando al estadio y devolviendo la ventaja global a los regios. Ese gol, cargado de determinación y oficio, coronó la férrea actuación de un equipo que, bajo la guía de Sergio Ramos en la zaga, mostró carácter y temple para sostener la serie.

Con esta victoria, los Rayados avanzan a semifinales con un impulso anímico formidable y la convicción de que pueden competir por el título.

En Portada

Insivumeh prevé viento acelerado y temperaturas muy bajast
Nacionales

Insivumeh prevé viento acelerado y temperaturas muy bajas

07:16 AM, Nov 30
Cuatro muertos y 19 heridos en una fiesta de cumpleaños infantil en California t
Internacionales

Cuatro muertos y 19 heridos en una fiesta de cumpleaños infantil en California

08:25 AM, Nov 30
Accidente de motocicleta deja un fallecido y dos mujeres heridast
Nacionales

Accidente de motocicleta deja un fallecido y dos mujeres heridas

07:40 AM, Nov 30
Lionel Messi y Thomas Müller disputarán la final de la MLSt
Deportes

Lionel Messi y Thomas Müller disputarán la final de la MLS

07:35 AM, Nov 30

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadPNCEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos