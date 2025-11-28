Sergio Ramos no renovará con los Rayados de Monterrey

El futuro de Sergio Ramos vuelve a ser tema central en el fútbol español y mexicano tras las recientes informaciones que han surgido desde Europa. En las últimas horas, el periodista Juanfe Sanz Pérez, de El Chiringuito, reveló que el defensor español no renovará su contrato con los Rayados de Monterrey, el cual concluye a finales de 2025. La cercanía de Sanz con el futbolista ha dado especial peso a la noticia, generando una ola de especulaciones sobre el siguiente paso en la carrera del veterano central.
Poco después, Fabrizio Romano, uno de los reporteros más confiables del mercado de fichajes, confirmó la información, reforzando la idea de que la etapa de Ramos en la Liga MX podría estar acercándose a su final. Si bien la confirmación apunta a que no habrá renovación, también señala que el jugador, por ahora, continuará compitiendo en el fútbol mexicano hasta que su vínculo actual concluya.
¿Cuál será el próximo destino de Sergio Ramos?
Ramos llegó a Monterrey en febrero de 2025 tras seis meses sin equipo, luego de no renovar con el Sevilla en 2024. Desde entonces ha disputado 30 partidos oficiales, sumando siete goles y participando en el Mundial de Clubes organizado en Estados Unidos. Su impacto en la defensa de Rayados ha sido evidente, no solo por su experiencia, sino también por su liderazgo en momentos de alta exigencia. Sin embargo, a sus 39 años, el jugador mantiene firme la intención de seguir activo y descarta el retiro, aunque su nuevo destino aún es una incógnita. A partir del 1 de enero de 2026, podrá negociar libremente con cualquier club.
Actualmente, tanto Ramos como Monterrey se encuentran enfocados en la liguilla del fútbol mexicano. Tras vencer 2-0 al América en la ida de los cuartos de final, el duelo de vuelta podría representar un momento determinante para el futuro inmediato del defensor. Dependiendo del resultado, este fin de semana podría ser su último encuentro con la camiseta de los Rayados, o bien, el inicio de un cierre de temporada que lo lleve a disputar hasta cuatro partidos más, entre semifinales y una eventual final. Lo cierto es que el desenlace de esta campaña podría marcar el cierre de una etapa y el inicio de otra en la ilustre carrera de Sergio Ramos.