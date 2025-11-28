 Sergio Ramos no renovará con los Rayados de Monterrey
Deportes

Sergio Ramos no renovará con los Rayados de Monterrey

Sergio Ramos no renovará con Rayados tras confirmarse desde España su salida al finalizar 2025. El defensor busca continuar su carrera en otro club y será agente libre a partir de enero de 2026.

Compartir:
Sergio Ramos anotó su primer gol con Monterrey - EFE
Sergio Ramos anotó su primer gol con Monterrey / FOTO: EFE

El futuro de Sergio Ramos vuelve a ser tema central en el fútbol español y mexicano tras las recientes informaciones que han surgido desde Europa. En las últimas horas, el periodista Juanfe Sanz Pérez, de El Chiringuito, reveló que el defensor español no renovará su contrato con los Rayados de Monterrey, el cual concluye a finales de 2025. La cercanía de Sanz con el futbolista ha dado especial peso a la noticia, generando una ola de especulaciones sobre el siguiente paso en la carrera del veterano central.

Poco después, Fabrizio Romano, uno de los reporteros más confiables del mercado de fichajes, confirmó la información, reforzando la idea de que la etapa de Ramos en la Liga MX podría estar acercándose a su final. Si bien la confirmación apunta a que no habrá renovación, también señala que el jugador, por ahora, continuará compitiendo en el fútbol mexicano hasta que su vínculo actual concluya. 

¿Cuál será el próximo destino de Sergio Ramos?

Ramos llegó a Monterrey en febrero de 2025 tras seis meses sin equipo, luego de no renovar con el Sevilla en 2024. Desde entonces ha disputado 30 partidos oficiales, sumando siete goles y participando en el Mundial de Clubes organizado en Estados Unidos. Su impacto en la defensa de Rayados ha sido evidente, no solo por su experiencia, sino también por su liderazgo en momentos de alta exigencia. Sin embargo, a sus 39 años, el jugador mantiene firme la intención de seguir activo y descarta el retiro, aunque su nuevo destino aún es una incógnita. A partir del 1 de enero de 2026, podrá negociar libremente con cualquier club.

Actualmente, tanto Ramos como Monterrey se encuentran enfocados en la liguilla del fútbol mexicano. Tras vencer 2-0 al América en la ida de los cuartos de final, el duelo de vuelta podría representar un momento determinante para el futuro inmediato del defensor. Dependiendo del resultado, este fin de semana podría ser su último encuentro con la camiseta de los Rayados, o bien, el inicio de un cierre de temporada que lo lleve a disputar hasta cuatro partidos más, entre semifinales y una eventual final. Lo cierto es que el desenlace de esta campaña podría marcar el cierre de una etapa y el inicio de otra en la ilustre carrera de Sergio Ramos.

Foto embed
Sergio Ramos fue presentado como jugador de Monterrey - Rayados

En Portada

Lluvias y descenso leve de temperatura por frente fríot
Nacionales

Lluvias y descenso leve de temperatura por frente frío

08:03 AM, Nov 28
Irán no asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washingtont
Deportes

Irán no asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington

06:54 AM, Nov 28
Autoridades revelan cuánto podrían ganar al mes los aparta-parqueos en la capitalt
Nacionales

Autoridades revelan cuánto podrían ganar al mes los aparta-parqueos en la capital

06:00 AM, Nov 28
Instituto de la Víctima apelará resolución en el caso de Florecita Cobián contra Pedro Cuevast
Farándula

Instituto de la Víctima apelará resolución en el caso de Florecita Cobián contra Pedro Cuevas

07:53 AM, Nov 28

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridad#liganacionalFutbol GuatemaltecoPNCEE.UU.Corrupción
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos