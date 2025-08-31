 Sergio Ramos lanza canción de 'despecho' hacia Real Madrid
Deportes

Sergio Ramos lanza canción de 'despecho' hacia Real Madrid

"Hay cosas que no te dije que todavía me duele, yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele", dice la letra de la canción.

Sergio Ramos lanzó su tema "Cibeles"
Sergio Ramos lanzó su tema "Cibeles" / FOTO: Captura de video

El central español del Monterrey mexicano, Sergio Ramos, lanzó este domingo la canción 'Cibeles', en ritmo de reguetón, en la que reclama al Real Madrid por su salida del club en 2021.

"Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele. De gala me vestí, sangre y sudor te di... Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran sólo para que me alejaras", dice la letra de la canción interpretada por Ramos.

Sergio Ramos ganó 22 títulos con el Real Madrid, cinco Ligas, cuatro veces la Champions League, cuatro ediciones del Mundial de Clubes, tres ediciones de la Supercopa de Europa, dos ediciones de la Copa del Rey y cuatro veces la Supercopa de España.

A pesar de estos éxitos, en 2021 el defensor abandonó la plantilla.

El zaguero de 39 años, quien después pasó por Paris Saint Germain, Sevilla y ahora Monterrey, no ha olvidado su salida del club blanco.

Por eso lo plasmó en una pieza musical que trabajó en colaboración con el compositor mexicano Carín León.

"Un partido dura 90 minutos y te di 93 más de la cuenta. Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda. Prefiero morir de pie que vivir 'arrodillao'... Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más", canta el defensa.

Sergio Ramos estrenará su primera canción

El futbolista Sergio Ramos lanzará el 31 de agosto su primer tema en solitario, llamado Cibeles, en honor al Real Madrid. Previamente colaboró con artistas como Los Yakis, Demarco Flamenco y Carín León.

Lanzamiento oficial

Sergio Ramos hizo el lanzamiento a través de un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram y de YouTube.

En la pieza, Ramos aparece en una desolada Plaza de la Cibeles, donde está la fuente en la que el Madrid festeja todas sus glorias deportivas.

El vídeo continúa con un bombardeo de imágenes de momentos históricos que vivió el zaguero con el Real Madrid, como el gol que anotó al Atlético de Madrid en el minuto 93 de la final de la Champions League del 2014, que significó el empate y abrió el camino al título.

El vídeo termina con la figura de piedra de Cibeles desmoronándose, mientras él canta.

"Te olvidaste de mí, me dejaste sin poder decidir, eso es lo que más me duele. Y aunque todo fue así, volvería 'encantao', una vez y hasta mil, tú lo 'sabe' Cibeles".

Sergio Ramos es figura del Monterrey, junto a su compatriota Sergio Canales, y uno de los principales animadores del fútbol mexicano.

*Información EFE.

Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

