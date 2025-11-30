 ¡Nicolás Martínez, máximo goleador del Apertura 2025!
Nicolás Martínez cerró el Apertura 2025 como máximo goleador con 16 tantos, logrando su cuarto título de goleo en Guatemala y consolidándose como uno de los delanteros más efectivos del país.

¡Nicolás Martínez, máximo goleador del Apertura 2025! / FOTO: Deportivo Mixco

Nicolás Martínez cerró la fase regular del Torneo Apertura 2025 como el máximo goleador del futbol guatemalteco, reafirmando una vez más su instinto letal dentro del área. En la última jornada disputada este domingo, además de definirse al líder general y a los clasificados a los cuartos de final, también quedó confirmado el nombre del campeón de goleo: el delantero argentino, quien dominó la tabla desde las primeras fechas.

A lo largo de la fase regular, Martínez mostró una consistencia admirable. Con un total de 16 anotaciones, superó con holgura a sus más cercanos perseguidores, entre ellos su compatriota Juan Francisco Apaolaza y el guatemalteco José Carlos Martínez. Su presencia en el área rival fue determinante para su equipo, convirtiéndose en una amenaza constante para las defensas contrarias.

Nicolás Martínez suma su cuarto título de goleo

Este nuevo logro llega solo unos meses después de haberse coronado también en el Clausura 2025, donde finalizó como goleador con 11 tantos. Con este bicampeonato consecutivo, Martínez confirma el excelente momento que atraviesa y destaca por su capacidad para mantener un alto nivel competitivo entre un torneo y otro.

En total, Nicolás Martínez suma ya cuatro títulos de goleo en el futbol guatemalteco. Además de los dos más recientes, también conquistó esta distinción en el Clausura 2021 con Achuapa y en el Clausura 2020 vistiendo la camiseta de Antigua GFC. Con este historial, el atacante argentino se consolida como uno de los delanteros extranjeros más influyentes y productivos del último lustro en Guatemala, dejando una huella significativa en cada club que ha defendido.

Nicolás Martínez impone clase dentro del futbol guatemalteco - Deportivo Mixco

