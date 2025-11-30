 Riña en las gradas durante el Comunicaciones vs Xelajú
Deportes

Riña en las gradas durante el Comunicaciones vs Xelajú queda captada en video

Aficionados se van a los golpes en la preferencia del Cementos Progreso.

Compartir:
Aficionados se van a los golpes en la preferencia del Cementos Progreso., Alex Meoño.
Aficionados se van a los golpes en la preferencia del Cementos Progreso. / FOTO: Alex Meoño.

El partido entre Comunicaciones y Xelajú MC, por la última fecha de la fase de clasificación, quedó marcado por un fuerte disturbio en el sector de preferencia del Estadio Cementos Progreso. En videos compartidos en redes sociales se observa a varios aficionados enfrentándose a golpes mientras otros intentan separarlos.

El hecho genera especial atención porque Comunicaciones había prohibido el ingreso de seguidores de Xelajú para este duelo de la jornada 22. Los directivos albos recalcaron que únicamente se permitiría el acceso a afición local, una medida tomada por la gran cantidad de chivos que permanecen en la capital tras regresar de Costa Rica, donde su equipo empató la final de ida de la Copa Centroamericana.

La intención era evitar cualquier incidente entre aficiones, especialmente con la final de vuelta programada para el próximo miércoles. Sin embargo, tras la pelea registrada, se desconoce si hubo alguna infiltración de seguidores visitantes o si la riña ocurrió entre aficionados cremas.

Sin versión oficial sobre qué provocó el altercado

Hasta ahora no hay una versión oficial sobre qué provocó el altercado, y personal de seguridad intervino para intentar controlar la situación.

En lo deportivo, Comunicaciones —último del torneo con 20 puntos— disputa el cierre de la fase de clasificación con la obligación de sumar para la tabla acumulada del próximo certamen. El partido continúa en desarrollo.

En Portada

Definidos los cuartos de final del Apertura 2025t
Deportes

Definidos los cuartos de final del Apertura 2025

04:58 PM, Nov 30
Conmoción en Escuintla por muerte de Rosalío, niño de 10 añost
Nacionales

Conmoción en Escuintla por muerte de Rosalío, niño de 10 años

03:28 PM, Nov 30
Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivot
Nacionales

Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivo

10:03 AM, Nov 30
Comunicaciones tocó fondo: el peor torneo en 76 años de historiat
Deportes

Comunicaciones tocó fondo: el peor torneo en 76 años de historia

05:22 PM, Nov 30

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoPNCEE.UU.Donald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos