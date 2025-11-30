Riña en las gradas durante el Comunicaciones vs Xelajú

El partido entre Comunicaciones y Xelajú MC, por la última fecha de la fase de clasificación, quedó marcado por un fuerte disturbio en el sector de preferencia del Estadio Cementos Progreso. En videos compartidos en redes sociales se observa a varios aficionados enfrentándose a golpes mientras otros intentan separarlos.
El hecho genera especial atención porque Comunicaciones había prohibido el ingreso de seguidores de Xelajú para este duelo de la jornada 22. Los directivos albos recalcaron que únicamente se permitiría el acceso a afición local, una medida tomada por la gran cantidad de chivos que permanecen en la capital tras regresar de Costa Rica, donde su equipo empató la final de ida de la Copa Centroamericana.
La intención era evitar cualquier incidente entre aficiones, especialmente con la final de vuelta programada para el próximo miércoles. Sin embargo, tras la pelea registrada, se desconoce si hubo alguna infiltración de seguidores visitantes o si la riña ocurrió entre aficionados cremas.
Sin versión oficial sobre qué provocó el altercado
Hasta ahora no hay una versión oficial sobre qué provocó el altercado, y personal de seguridad intervino para intentar controlar la situación.
En lo deportivo, Comunicaciones —último del torneo con 20 puntos— disputa el cierre de la fase de clasificación con la obligación de sumar para la tabla acumulada del próximo certamen. El partido continúa en desarrollo.