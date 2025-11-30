San Pedro gana la final de ida de la Primera División

La final de ida de la Primera División del fútbol guatemalteco dejó a San Pedro FC con una ventaja importante tras imponerse 2-0 a Nueva Santa Rosa en el Estadio Sampedrano. Ante un ambiente vibrante y con una afición que no dejó de alentar, el cuadro local tomó el control del encuentro desde los primeros minutos, mostrando carácter y determinación en esta primera batalla por el título del Apertura 2025.
Los goles que marcaron el rumbo del duelo llegaron en la primera mitad gracias a las definiciones de Jorge Ajmac y Romario Gómez. Ambos futbolistas aprovecharon los espacios generados por la presión ofensiva de San Pedro y castigaron oportunamente la zaga visitante. Pese al marcador, la serie está lejos de estar definida, ya que Nueva Santa Rosa ha demostrado ser un rival competitivo y con capacidad de reaccionar.
San Pedro en busca del título; Nueva Santa Rosa por la remontada
El desenlace del campeonato se conocerá el próximo domingo 7 de diciembre, cuando se dispute la final de vuelta en el Complejo Deportivo de Barberena, en Santa Rosa, a partir de las 11:00 horas. "Vamos por la remontada, en casa somos fuertes", afirmó Kevin Perea al término del encuentro, dejando claro que su equipo no baja los brazos y que confían en revertir la desventaja ante su afición.
Más allá del resultado, ambos clubes ya se han asegurado el 50% del boleto que otorga la posibilidad de ascender a la Liga Nacional. La definición completa por los dos ascensos se concretará hasta mediados de 2026, cuando se determine finalmente qué equipos darán el salto a la máxima categoría del fútbol chapín. Por ahora, San Pedro y Nueva Santa Rosa siguen luchando por cerrar este torneo con un título que podría impulsar su sueño de ascenso.