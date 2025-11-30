 San Pedro gana la final de ida de la Primera División
Deportes

San Pedro gana la final de ida de la Primera División

Con goles de Jorge Ajmac y Romario Gómez, San Pedro venció 2-0 a Nueva Santa Rosa en la final de ida del Apertura 2025. La vuelta será el próximo fin de semana en el Complejo Deportivo de Barberena.

Compartir:
San Pedro gana la final de ida de la Primera División - Liga Primera División
San Pedro gana la final de ida de la Primera División / FOTO: Liga Primera División

La final de ida de la Primera División del fútbol guatemalteco dejó a San Pedro FC con una ventaja importante tras imponerse 2-0 a Nueva Santa Rosa en el Estadio Sampedrano. Ante un ambiente vibrante y con una afición que no dejó de alentar, el cuadro local tomó el control del encuentro desde los primeros minutos, mostrando carácter y determinación en esta primera batalla por el título del Apertura 2025.

Los goles que marcaron el rumbo del duelo llegaron en la primera mitad gracias a las definiciones de Jorge Ajmac y Romario Gómez. Ambos futbolistas aprovecharon los espacios generados por la presión ofensiva de San Pedro y castigaron oportunamente la zaga visitante. Pese al marcador, la serie está lejos de estar definida, ya que Nueva Santa Rosa ha demostrado ser un rival competitivo y con capacidad de reaccionar.

San Pedro en busca del título; Nueva Santa Rosa por la remontada

El desenlace del campeonato se conocerá el próximo domingo 7 de diciembre, cuando se dispute la final de vuelta en el Complejo Deportivo de Barberena, en Santa Rosa, a partir de las 11:00 horas. "Vamos por la remontada, en casa somos fuertes", afirmó Kevin Perea al término del encuentro, dejando claro que su equipo no baja los brazos y que confían en revertir la desventaja ante su afición.

Más allá del resultado, ambos clubes ya se han asegurado el 50% del boleto que otorga la posibilidad de ascender a la Liga Nacional. La definición completa por los dos ascensos se concretará hasta mediados de 2026, cuando se determine finalmente qué equipos darán el salto a la máxima categoría del fútbol chapín. Por ahora, San Pedro y Nueva Santa Rosa siguen luchando por cerrar este torneo con un título que podría impulsar su sueño de ascenso.

En Portada

Definidos los cuartos de final del Apertura 2025t
Deportes

Definidos los cuartos de final del Apertura 2025

04:58 PM, Nov 30
Conmoción en Escuintla por muerte de Rosalío, niño de 10 añost
Nacionales

Conmoción en Escuintla por muerte de Rosalío, niño de 10 años

03:28 PM, Nov 30
Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivot
Nacionales

Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivo

10:03 AM, Nov 30
San Pedro gana la final de ida de la Primera Divisiónt
Deportes

San Pedro gana la final de ida de la Primera División

06:26 PM, Nov 30

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoSeguridadPNCEE.UU.Donald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos