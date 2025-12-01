Aitana Bonmatí será operada de una fractura de peroné

Aitana Bonmatí, una de las figuras más influyentes del fútbol mundial y triple ganadora del Balón de Oro, encara un momento delicado en su carrera tras confirmarse que deberá pasar por el quirófano. La centrocampista del Barcelona será intervenida este martes por una fractura transindesmal del peroné a la altura del tobillo izquierdo, lesión sufrida durante un entrenamiento con la selección española previo a la final de la Liga de Naciones. El club azulgrana confirmó que la operación estará a cargo del doctor Antoni Dalmau, con la supervisión de los Servicios Médicos de la entidad.
La futbolista, que se encontraba concentrada con la selección para preparar el decisivo encuentro contra Alemania, tuvo que abandonar la convocatoria después de que las pruebas médicas realizadas en Barcelona ratificaran la gravedad de la lesión. Según explicó la seleccionadora Sonia Bermúdez, Bonmatí expresó su deseo de permanecer con el equipo, pero se priorizó su salud y se decidió su regreso inmediato para una evaluación más profunda. La decisión confirmó el peor escenario: la necesidad de una intervención quirúrgica y un prolongado periodo de recuperación.
Bonmatí, dura baja para España
Tras la operación, el Barcelona emitirá un nuevo parte médico que detallará el estado de la jugadora y los plazos aproximados para su retorno. Sin embargo, el club ya adelantó que la rehabilitación se extenderá durante varios meses, lo que supondrá una baja sensible tanto para el conjunto catalán como para la selección española. La ausencia de Bonmatí se suma a un contexto ya complicado para el Barça, que enfrenta un número creciente de lesiones en su plantilla.
A las bajas de Bonmatí y Kika Nazareth —quien estará apartada tres semanas por un esguince del ligamento lateral interno del tobillo— se suman las de Patri Guijarro, aún en recuperación de una fractura de estrés, y la de Salma Paralluelo, lesionada en la rodilla durante la última ventana internacional.
Este escenario plantea un reto considerable para el equipo blaugrana, que deberá reestructurar su esquema mientras aguarda la vuelta de sus principales figuras. Con esperanza y prudencia, la afición confía en que Aitana Bonmatí logrará superar este tropiezo y regresar con la fortaleza y el talento que la caracterizan.