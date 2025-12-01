 Aitana Bonmatí será operada de una fractura de peroné
Deportes

La tres veces ganadora del Balón de Oro Aitana Bonmatí será operada

Aitana Bonmatí será operada de una fractura transindesmal del peroné izquierdo sufrida con la selección. La lesión la apartará varios meses de las canchas.

Compartir:
Aitana Bonmatí en un partido de la Nations League Femenina - EFE
Aitana Bonmatí en un partido de la Nations League Femenina / FOTO: Agencia EFE

Aitana Bonmatí, una de las figuras más influyentes del fútbol mundial y triple ganadora del Balón de Oro, encara un momento delicado en su carrera tras confirmarse que deberá pasar por el quirófano. La centrocampista del Barcelona será intervenida este martes por una fractura transindesmal del peroné a la altura del tobillo izquierdo, lesión sufrida durante un entrenamiento con la selección española previo a la final de la Liga de Naciones. El club azulgrana confirmó que la operación estará a cargo del doctor Antoni Dalmau, con la supervisión de los Servicios Médicos de la entidad.

La futbolista, que se encontraba concentrada con la selección para preparar el decisivo encuentro contra Alemania, tuvo que abandonar la convocatoria después de que las pruebas médicas realizadas en Barcelona ratificaran la gravedad de la lesión. Según explicó la seleccionadora Sonia Bermúdez, Bonmatí expresó su deseo de permanecer con el equipo, pero se priorizó su salud y se decidió su regreso inmediato para una evaluación más profunda. La decisión confirmó el peor escenario: la necesidad de una intervención quirúrgica y un prolongado periodo de recuperación.

Bonmatí, dura baja para España

Tras la operación, el Barcelona emitirá un nuevo parte médico que detallará el estado de la jugadora y los plazos aproximados para su retorno. Sin embargo, el club ya adelantó que la rehabilitación se extenderá durante varios meses, lo que supondrá una baja sensible tanto para el conjunto catalán como para la selección española. La ausencia de Bonmatí se suma a un contexto ya complicado para el Barça, que enfrenta un número creciente de lesiones en su plantilla.

A las bajas de Bonmatí y Kika Nazareth —quien estará apartada tres semanas por un esguince del ligamento lateral interno del tobillo— se suman las de Patri Guijarro, aún en recuperación de una fractura de estrés, y la de Salma Paralluelo, lesionada en la rodilla durante la última ventana internacional.

Este escenario plantea un reto considerable para el equipo blaugrana, que deberá reestructurar su esquema mientras aguarda la vuelta de sus principales figuras. Con esperanza y prudencia, la afición confía en que Aitana Bonmatí logrará superar este tropiezo y regresar con la fortaleza y el talento que la caracterizan.

Foto embed
Aitana Bonmatí, Balón de Oro por tercer año seguido - @ballondor

En Portada

Comisionada de la CIDH: No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguidot
Nacionales

Comisionada de la CIDH: "No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguido"

10:45 AM, Dic 01
Técnico de Alajuelense pide respeto para Xelajú MCt
Deportes

Técnico de Alajuelense "pide respeto" para Xelajú MC

10:32 AM, Dic 01
La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redest
Viral

La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redes

09:06 AM, Dic 01
Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensajet
Farándula

Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensaje

08:36 AM, Dic 01

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoEE.UU.PNCDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos