 Preocupación en el Barça por la situación anímica de Araujo
Preocupación en el Barcelona por la situación anímica de Ronald Araujo

Araujo atraviesa un momento anímico delicado y ha solicitado tiempo para estabilizarse. El Barcelona se reunió con sus agentes y activó un plan de apoyo mientras el jugador queda fuera de la dinámica del equipo.

Ronald Araujo en un partido de Champions League entre Brujas y FC Barcelona - FC Barcelona
Ronald Araujo en un partido de Champions League entre Brujas y FC Barcelona / FOTO: FC Barcelona

La situación anímica de Ronald Araujo ha encendido las alarmas en el FC Barcelona. Este lunes por la mañana, los agentes del central uruguayo acudieron a la Ciudad Deportiva para reunirse con la entidad y abordar un asunto que consideran prioritario: la recuperación emocional del jugador. Araujo, según fuentes cercanas, ha pedido un tiempo indefinido para poder recomponerse psicológicamente, una decisión que el club ha comprendido y respaldado por completo. Tanto la directiva como el vestuario han coincidido en que es momento de cerrar filas y apoyar incondicionalmente a uno de sus líderes.

El defensa se presentó hoy en las instalaciones azulgranas, aunque no trabajó con el grupo. Horas antes, Hansi Flick había abordado el tema en rueda de prensa con un mensaje escueto pero firme: "Ronald no está preparado para jugar. Es una situación privada y pido que la respetéis". Con estas palabras, el técnico alemán confirmó su ausencia para el duelo contra el Atlético de Madrid y dejó claro que lo fundamental ahora es la salud mental del jugador, más allá de cualquier urgencia deportiva.

¿Qué pasa con Ronald Araujo?

Mientras Flick hablaba ante los medios, los representantes de Araujo mantenían su reunión con la cúpula del club. Aunque físicamente el central está en perfectas condiciones, su estado emocional se encuentra lejos de ser el óptimo. La expulsión sufrida en el partido de Champions fue solo el detonante de un desgaste que venía acumulando en las últimas semanas. Ese episodio, sumado al ruido mediático generado alrededor de su figura, terminó por afectar profundamente al jugador, quien se ha visto sobrepasado por la presión.

Los últimos días han sido especialmente duros para Araujo. Tras la expulsión en Stamford Bridge y pese a que inicialmente se habló de un virus estomacal para justificar su ausencia, el futbolista no ha logrado reintegrarse al ritmo del equipo. Su salida del campo, visiblemente afectado, y la ola de críticas posteriores precipitaron su decisión de detenerse y priorizar su bienestar mental. El club, sus agentes y sus compañeros coinciden en que este parón es necesario para que el uruguayo recupere la estabilidad emocional y regrese con la fortaleza que siempre lo ha caracterizado.

Foto embed
Ronald Araújo terminó de complicar el panorama para el Barça. - Redes sociales.

