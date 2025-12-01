Hincha de Flamengo acaba envuelto en llamas

La celebración por el cuarto título del Flamengo en la Copa Libertadores terminó empañada por una serie de incidentes violentos, robos y actos vandálicos que dejaron imágenes preocupantes dentro y fuera del estadio Maracaná. Lo que debía ser una noche histórica para el futbol brasileño se convirtió, en cuestión de minutos, en un escenario de caos que ya circula ampliamente en redes sociales.
En videos que se hicieron virales, se observa a grupos de aficionados realizando destrozos, hurtando mercancía de tiendas cercanas y quemando camisetas del equipo rival. El ambiente festivo se salió de control al finalizar el encuentro, cuando miles de seguidores salieron eufóricos a las calles para celebrar la coronación de Flamengo, cuyo triunfo —el cuarto en su historia— desató la pasión, pero también la agresión.
Uno de los momentos más impactantes ocurrió en un andén del estadio, donde un hincha, cuya identidad no ha sido confirmada, roció con un líquido inflamable una camiseta de Palmeiras y la encendió frente a la multitud. En la grabación se observa cómo el sujeto se burla mientras el fuego consume la prenda, sin imaginar que las llamas lo alcanzarían.
En segundos, una explosión lo envuelve y su ropa comienza a arder. El aficionado corre desesperado para intentar apagarse, mientras otros presentes tratan de auxiliarlo. El clip, ampliamente difundido, ha generado todo tipo de reacciones por el nivel de riesgo al que se expusieron varios hinchas durante los festejos.
Policía detuvo disturbios
La policía de Río de Janeiro se movilizó rápidamente para contener disturbios, reportándose robos, enfrentamientos y múltiples incidentes relacionados con el uso de fuego y objetos punzocortantes. Autoridades no han informado el estado actual del hombre quemado ni el número total de heridos, pero confirmaron que se abrirá una investigación para identificar a los responsables de los actos vandálicos.