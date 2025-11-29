 ¡Flamengo conquista la Copa Libertadores 2025!
¡Flamengo conquista la Copa Libertadores 2025!

Flamengo conquistó la Copa Libertadores 2025 al vencer a Palmeiras con gol de Danilo, sumando su cuarto título continental y celebrando su segunda final ganada en el Monumental de Lima.

¡Flamengo conquista la Copa Libertadores 2025! / FOTO: Agencia EFE

Flamengo volvió a escribir su nombre en la historia grande del continente al coronarse campeón de la Copa Libertadores 2025, luego de vencer 1-0 al Palmeiras con una solitaria anotación de Danilo. La final, disputada en el Estadio Monumental de Lima, en Perú, estuvo marcada por la intensidad, el orden táctico y la contundencia del conjunto carioca, que supo aprovechar su momento para imponer diferencia en un duelo de altísimo nivel.

Con este nuevo título, el "Mengão" amplía su palmarés en la máxima competición sudamericana. Antes de este triunfo, Flamengo había levantado la Libertadores en 1981, derrotando a Cobreloa; en 2019, venciendo a River Plate en una recordada final también en Lima; y en 2022, superando a Athletico Paranaense. De esta forma, el club rubronegro alcanza su cuarta corona continental, consolidándose como uno de los equipos más exitosos y consistentes del fútbol sudamericano en las últimas décadas.

Flamengo conquista su cuarta Copa Libertadores

El triunfo de 2025 tiene además un simbolismo especial: es la segunda final de Copa Libertadores que Flamengo gana en el Estadio Monumental de Lima, un escenario que parece estar ligado a los grandes hitos de su historia reciente. Allí mismo, en 2019, el conjunto carioca había protagonizado una remontada épica ante River Plate en los minutos finales, un recuerdo que volvió a cobrar vida entre los miles de hinchas que viajaron nuevamente a Perú.

El camino hacia esta nueva consagración estuvo sustentado en un rendimiento colectivo sólido, un plantel equilibrado y la capacidad de responder en los momentos decisivos. Flamengo mostró madurez competitiva en cada fase del torneo, fortaleciendo una identidad que combina talento individual con rigor táctico. El título de 2025 no sólo reafirma la grandeza del club, sino que también alimenta su legado continental, consolidándolo como un referente indiscutible de la Copa Libertadores.

Celebración de Danilo (Flamengo) en la final de la Copa Libertadores 2025 - Conmebol

