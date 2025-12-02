Confirmado: Cristiano Ronaldo visitará México

Después de varias semanas de especulaciones, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó oficialmente el duelo amistoso entre México y Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, que marcará la reapertura del renovado Estadio Azteca.
A través de sus redes sociales, la FMF anunció que el esperado encuentro se llevará a cabo el 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas, hora de Guatemala.
De élite. Nos mediremos a un campeón de Europa en juego de preparación de cara al Mundial 2026. Tenemos una cita en el Estadio Banorte", publicó el Tricolor, despertando gran expectativa entre los aficionados mexicanos.
Ensayo clave para Mèxico
El anuncio se retrasó varias semanas debido a la dificultad de acordar un horario entre ambas federaciones, pero finalmente se logró fijar la fecha y la hora del partido. Este amistoso servirá como un ensayo clave para el conjunto dirigido por el entrenador mexicano, que buscará medir su nivel ante uno de los equipos europeos más competitivos y con figuras de renombre internacional, como Cristiano Ronaldo.
Además del duelo frente a Portugal, México disputará un segundo amistoso dentro de la misma Fecha FIFA. El miércoles 31 de marzo, el Tri se enfrentará a Bélgica, octavo lugar del ranking mundial, en el Estadio Soldier Field de Chicago. Según la FMF, estos dos encuentros representan una oportunidad única de preparación para el combinado mexicano antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
Con la confirmación de estos partidos, los aficionados esperan con entusiasmo la oportunidad de ver a figuras internacionales como Cristiano Ronaldo en territorio mexicano, mientras el Tri busca afinar detalles y consolidar su rendimiento de cara al torneo más importante del planeta futbolístico.