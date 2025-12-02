 Xabi Alonso analiza la situación del Real Madrid
Xabi Alonso analiza la situación del Real Madrid antes de visitar San Mamés

Xabi Alonso reconoció que su equipo vive un momento complejo, pero confió en revertirlo: "Queda mucho y todo puede dar muchas vueltas", dijo en conferencia de prensa.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid - Real Madrid
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid / FOTO: Real Madrid C.F.

Las recientes declaraciones de Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, han generado amplia atención en el entorno futbolístico, especialmente ante el momento irregular que atraviesa su equipo en LaLiga. El entrenador reconoció abiertamente la necesidad urgente de reencontrarse con la victoria, sobre todo en una plaza tan exigente como San Mamés, donde este miércoles enfrentarán al Athletic Club. Tras tres empates consecutivos que han alejado al conjunto merengue del liderato, Alonso insistió en que aún queda mucha temporada por delante y que "todo puede dar muchas vueltas".

En rueda de prensa, el técnico subrayó la dificultad que el Real Madrid está teniendo para ganar fuera de casa, aunque mostró plena confianza en que pueden lograrlo en Bilbao. Definió el encuentro como "un clásico de LaLiga y del fútbol español", destacando el ambiente único que siempre se vive en San Mamés. Consciente del desafío, insistió en la importancia de competir con intensidad y máxima concentración, recordando experiencias previas que hacen del estadio rojiblanco un escenario particularmente complejo.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid - Agencia EFE

Xabi Alonso sabe que se viene un partido complicado

Para afrontar esta situación, Xabi Alonso ha mantenido conversaciones individuales y grupales con los jugadores más influyentes del vestuario. El objetivo, según explicó, ha sido reforzar la unión interna y analizar con claridad aquello que deben mejorar para recuperar la constancia en el juego. El entrenador aseguró que estos diálogos han sido directos y centrados únicamente en lo deportivo, buscando soluciones que permitan romper la mala dinámica fuera de casa.

El técnico también reveló que recientemente conversó con el presidente del club, Florentino Pérez, de quien siente un respaldo total. Alonso afirmó que ambas partes comparten la intención de revertir los resultados y mantener la calma dentro de la exigencia que implica dirigir al Real Madrid. En ese sentido, lanzó un mensaje optimista: pese a las dificultades, el equipo sigue bien posicionado tanto en Liga como en Champions, y continúa con aspiraciones máximas para los meses decisivos de la temporada.

Uno de los puntos más comentados fue el rol de Jude Bellingham, cuya participación ha perdido brillo en las últimas semanas. Alonso minimizó la inquietud y aseguró que ve al futbolista comprometido y con ganas de mejorar, aunque reconoció que todos en la plantilla sienten la frustración de los resultados recientes. También habló de Gonzalo García, a quien ha otorgado menos minutos debido al excelente nivel de Kylian Mbappé, aunque remarcó que el joven delantero sigue siendo importante y está siempre listo para aportar.

Finalmente, Xabi Alonso descartó solicitar fichajes de invierno, pese a las dificultades mostradas en el centro del campo. Afirmó que confía plenamente en la plantilla actual y en la personalidad del grupo para superar este tramo complicado. Con la vista puesta en mayo, el entrenador está convencido de que el equipo puede recuperar su mejor versión y competir por todos los títulos, siempre y cuando mantenga el convencimiento, la organización y la energía que exige el juego del Real Madrid.

