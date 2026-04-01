Barcelona por su octava semifinal en Liga de Campeones

El Barcelona recibirá al Real Madrid este jueves (10:45 horas GT), en el tercer Clásico en nueve días, con el objetivo de certificar la clasificación para su octava semifinal consecutiva de la Liga de Campeones tras el 2-6 de la ida, en un renovado Spotify Camp Nou que presentará un aforo cercano al lleno.
Pocos argumentos invitan a pensar en la remontada visitante si se atiende al balance de resultados entre ambos equipos (23-1 para el Barcelona) y al balance goleador, con 86 tantos por 12 del Real Madrid.
Los cuatro goles de ventaja suponen un buen colchón para un conjunto azulgrana que también en la Liga, donde este domingo se impuso de nuevo al equipo blanco (0-3) para dejar prácticamente sentenciado su undécimo título liguero, evidenció que la distancia entre ambos equipos sigue siendo muy amplia.
500 partido de Alexia Putellas
No obstante, el encuentro tendrá un aliciente añadido sobre el campo: Alexia Putellas opta a alcanzar este jueves los 500 partidos como jugadora del Barcelona, convirtiéndose en la segunda mujer con más encuentros disputados, solo por detrás de Melanie Serrano (519), y en la décima en el ranking global del club.
Además, la máxima goleadora de los clásicos con 14 dianas está a solo tres goles de superar los 232 que marcó César Rodríguez, segundo máximo goleador histórico del club azulgrana por detrás de Lionel Messi (672).
Bayern Múnich y Arsenal a semifinales
- Un cabezazo de Glodis Viggosdottir y una volea de Linda Dallmann dentro de los últimos 14 minutos sellaron este miércoles la clasificación del Bayern Múnich frente al Manchester United (2-1) para las semifinales de la Liga de Campeones Femenina, en las que se enfrentará al ganador del Barcelona-Real Madrid.
- El Arsenal, vigente campeón de Europa, resistió este miércoles en Stamford Bridge, cayó sólo por 1-0 contra el Chelsea con un gol de Sjoke Nüsken en el minuto 92 y avanzó a las semifinales por el triunfo conseguido por 3-1 en la ida de la semana pasada.
Programación para este Jueves Santo
- Barcelona vs. Real Madrid (10:45 horas GT). Serie 6-2 a favor de las blaugranas
- OL Lyonnes vs. Wolfsburgo (13:00 horas GT). Serie 1-0 para las alemanas.
*Información EFE.