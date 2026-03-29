 Barcelona golea a Real Madrid y sentencia La Liga F
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Barcelona golea a Real Madrid y sentencia La Liga F de España

En la liga femenina española restan 18 puntos por jugarse y la diferencia del Barcelona sobre el Real Madrid es de 13 unidades.

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Barcelona está cerca de consagrarse campeón de La Liga F
Barcelona está cerca de consagrarse campeón de La Liga F / FOTO: EFE

Primero Ona Batlle, con el 0-1 en el minuto 18; después Graham Hanssen y Alexia Putellas, desbordantes y conectadas en el 0-2 en el inicio del segundo tiempo, y más tarde el 0-3 en propia puerta de Lakrar sentenciaron este domingo la Liga femenina española para el Barcelona, con 13 puntos de ventaja con 18 por disputarse sobre el Real Madrid, segundo, de nuevo derrotado en el ‘clásico’, otra vez en el Alfredo Di Stéfano.

La diferencia es evidente. Los dos últimos partidos son otra demostración. Del 2-6 del duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones (la vuelta se juega el próximo jueves en Barcelona) al 0-3 de este domingo en la Liga F, en apenas cinco días, que posicionan al "Barça" como campeón liguero y muy cerca de las semifinales europeas.

Los goles de la victoria 

Dos pasos adelante del equipo azulgrana, que rompió el partido en el minuto 18. Ya se sentía su dominio, tras el inicio animoso del Real Madrid y la velocidad ofensiva de Linda Caicedo, cuando el derechazo de Ona Batlle desde el borde del área golpeó decisivamente en Rocío. La endiablada parábola que efectuó el balón sobrepasó a Misa.

Alexia rebuscó el 0-2 en el inicio del segundo tiempo, palmeado por Misa a córner, para mantener la mínima diferencia, hasta que Graham Hansen se inventó una acción extraordinaria por la banda derecha instantes después, hasta línea de fondo, con el pase atrás para el remate certero de Alexia que resolvió el partido con 40 minutos de margen.

Cuatro después, en el 55, fue el 0-3. El centro desde la banda derecha de Ona Batlle no sólo no pudo despejarlo Lakrar, sino que lo impulsó sobre su portería, sin que tampoco pudiera Misa evitar el nuevo gol del Barcelona, ante un trámite de más de media hora. Pau Quesada, el técnico del equipo blanco, sustituyó a Linda Caicedo. El 0-3 acabó con la fe.

Aún Irene Paredes rozó el 0-4, Rocío salvó otro gol a un metro de la línea con un tiro de Salma Paralluelo y Misa también frustró el cuarto tanto del Barcelona en dos ocasiones. El partido estaba decidido desde mucho antes, igual que la Liga F. Si había dudas, ya no queda ninguna: el Barcelona, que sólo ha perdido tres puntos, será el campeón de nuevo. El Real Madrid aún debe asegurar la segunda plaza, con cinco puntos de ventaja sobre el tercer puesto de la Real Sociedad.

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Barcelona goleó a Real Madrid y sentencia La Liga F - @FCBfemeni

*Información EFE.

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