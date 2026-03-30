Video capta a motorista desafiando la muerte en ruta a Petén

Un video que circula en redes sociales ha generado preocupación entre usuarios, luego de evidenciar la conducta imprudente de un motorista que realizó maniobras peligrosas mientras transitaba por la ruta CA-13, en dirección hacia Petén.
La grabación, de casi dos minutos de duración, fue captada por el conductor de un picop que decidió documentar la situación para denunciar el riesgo que representaba el motociclista para otros usuarios de la vía. En las imágenes se observa cómo el motorista circula a alta velocidad mientras se recuesta boca abajo sobre el asiento de la motocicleta, realizando una maniobra tipo "Superman".
Según el denunciante, el motociclista avanzó al menos dos kilómetros en esa posición, poniendo en peligro no solo su vida, sino también la de quienes transitaban en la carretera. El conductor manifestó su molestia y aseguró que este tipo de conductas irresponsables son frecuentes y representan un riesgo constante en la ruta.
Sin presencia de autoridades de tránsito
A pesar de la evidente imprudencia y la violación a las normas de tránsito, en el video no se observa la presencia de las autoridades de tránsito ni intervención alguna para detener la maniobra.
La difusión del video provocó reacciones de indignación y preocupación entre usuarios de redes sociales, quienes señalaron que no es la primera vez que se registran escenas similares en esa región y cuestionaron la falta de vigilancia en las carreteras.
En paralelo, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil informó que, entre la noche del viernes y la madrugada del domingo 28 de marzo de 2026, impuso 151 sanciones a motoristas durante operativos contra carreras clandestinas realizados en distintos puntos de la ciudad de Guatemala.
Las autoridades no descartaron extender estos controles a otras rutas del país con el objetivo de prevenir este tipo de conductas y evitar tragedias en las carreteras.