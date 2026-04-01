Resultado Cobán Imperial vs. Aurora por el Clausura 2026

En el estadio José Ángel Rossi de Cobán en Alta Verapaz comenzó la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, donde el Cobán Imperial del técnico uruguayo Martín García recibió al Aurora del costarricense Saúl Phillip. El "Príncipe Azul" tenía el objetivo de ganar y pelear por el liderato del campeonato, el cual está en poder de Xelajú; por su parte, el "Aurinegro" luchaba por ingresar a los puestos del top 8.
En los cobaneros había un punto de ventaja sobre su rival, y fue la alineación de Janderson Pereira, quien había estado ausente en el duelo anterior. Recordemos que el jugador brasileño ha sido pieza fundamental en el armado de García, donde lleva siete goles antes del duelo ante los capitalinos.
En el partido, al minuto 17 Aurora se pudo ir en ventaja, pero el palo le decía no a Jairo Soriano quien había rematado a puerta; al 25 era turno de los locales, quien por medio de Steven Paredes exigía a Liborio Sánchez con una buena atajada.
Soriano de nuevo era protagonista, pero en esta oportunidad por una supuesta mano dentro del área grande que los cobaneros consideraban era penalti, aunque Bryan López dejó seguir la jugada y no convalidó la infracción.
Sin goles y dos expulsiones
En tres minutos de arrancada la parte complementaria, una jugada que cabeceó Carlos Flores fue rechazada casi de forma milagrosa por el portero Liborio Sánchez y Aurora se salvaba del gol.
Para el 60, Aurora sufrió una modificación obligatoria por el golpe a la altura de la cabeza que se llevó Lenin González. Su sustituto fue Pablo Mingorance.
El partido era livianamente mejor para los capitalinos en el segundo tiempo, pero el invitado de la tarde no llegaba, y con ello, se iba perdiendo la posibilidad de Cobán Imperial de quedarse con el liderato del campeonato esta fecha décimo séptima.
Al 77, los de García recibían un duro golpe por la expulsión de Anthony López, quien recibió roja directa tras una barrida cuestionada sobre Allan García.
Al 90, Gabriel Grajeda recibió la tarjeta roja y dejó a su club con 10 elementos, quedando parejos con Cobán, quien había sufrido la expulsión de López.
Al final, el empate prevaleció, y Cobán Imperial falla en casa en la opción de ganar el liderato en esta fecha 17, y los visitantes sigue fuera de la zona del top 8.
Fecha 17: Miércoles Santo, 1 de abril
- Cobán Imperial 0-0 Aurora
- Antigua vs. Mictlán (18:00 horas)
- Marquense vs. Xelajú (20:00 horas)
Fecha 17: Jueves Santo, 2 de abril
- Achuapa vs. Municipal (15:00 horas)
- Comunicaciones vs. Mixco (17:00 horas)
- Malacateco vs. Guastatoya (19:00 horas).