Aparicio critica falta de apoyo al aeropuerto de Los Altos

Xelajú MC está a 90 minutos de tocar el cielo. Este miércoles, el cuadro quetzalteco buscará coronarse campeón de la Copa Centroamericana y conseguir así el primer título internacional de su historia. Enfrente estará Liga Deportiva Alajuelense, el bicampeón tico que llega a Guatemala con el 1-1 de la ida todavía fresco, un resultado que deja a los Chivos con la ventaja: ganar o empatar sin goles les basta para levantar el trofeo.
El escenario, sin embargo, no será el ideal. Como ha ocurrido durante todo el torneo, Xelajú jugará en el Estadio Cementos Progreso, su sede alterna, luego de que la Concacaf deshabilitara el Mario Camposeco pese a las mejoras realizadas. El requisito que los dejó fuera parece simple, pero golpeó fuerte: no tener un aeropuerto internacional a menos de 150 kilómetros. El Aeropuerto La Aurora, el más cercano, está a más de 200 kilómetros y a casi cuatro horas en carretera, excediendo con holgura el límite que exige la confederación.
Aparicio apunta al Gobierno: "Tienen tirado el aeropuerto de la segunda ciudad más importante del país"
En la antesala de este partido histórico, el capitán Jorge Aparicio no se guardó nada. Más allá del análisis futbolístico, aprovechó los micrófonos para lanzar un mensaje directo a las autoridades por el abandono del Aeropuerto Los Altos, cuya falta de operatividad obligó al club a mudarse de su casa.
Es una lástima no poder jugar en nuestra casa, porque estamos a 2,400 o 2,600 metros del nivel del mar, algo que hubiera sido muy positivo para nosotros", lamentó Aparicio. "Esperamos que las autoridades correspondientes tomen consciencia, porque tienen tirado el aeropuerto de la segunda ciudad más importante del país".
El mediocampista, fiel a su rol de líder, también cuestionó el retraso del Gobierno en otorgar a la Municipalidad el usufructo del aeropuerto, mientras la ciudad avanza en otros proyectos:
Hoy se hace oficial la modernización de nuestro estadio, con capacidad para 23 mil personas, una inversión millonaria. Si la gente quetzalteca está haciendo todo lo posible para que la ciudad esté bien, las autoridades deberían hacer lo mismo para que podamos disfrutar esto donde verdaderamente debería de estar, que es en la ciudad de Quetzaltenango".
Un capitán listo para la guerra futbolística
Pero Aparicio también sabe que el reclamo debe convivir con la responsabilidad deportiva del momento. Y ahí, su mensaje fue igual de contundente: Xelajú saldrá con el cuchillo entre los dientes.
Como institución, como ciudad, estamos a las puertas del partido más importante en la historia de Xelajú. Eso genera emoción, felicidad. Mañana va a ser una guerra", advirtió.
El capitán reconoció la jerarquía del rival, pero también remarcó lo que mostró el equipo en Costa Rica. Confía, además, en el impulso del público quetzalteco, que se movilizará en masa hacia la capital: "Va a ser un lleno total, un movimiento masivo muy poco visto en Guatemala. Esperamos poder capitalizar todo esto con el título".ara evitar más retrasos en la infraestructura deportiva nacional.