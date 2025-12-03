 Aparicio critica falta de apoyo al aeropuerto de Los Altos
Deportes

Aparicio apunta al Gobierno por impedir que Xelajú juegue la final en Quetzaltenango

Jorge Aparicio alza la voz en la víspera del partido más grande en la historia de Xelajú.

Compartir:
Jorge Aparicio se pronunció tras el fracaso de Xelajú
Jorge Aparicio se pronunció tras el fracaso de Xelajú / FOTO: Instagram de Jorge Aparicio

Xelajú MC está a 90 minutos de tocar el cielo. Este miércoles, el cuadro quetzalteco buscará coronarse campeón de la Copa Centroamericana y conseguir así el primer título internacional de su historia. Enfrente estará Liga Deportiva Alajuelense, el bicampeón tico que llega a Guatemala con el 1-1 de la ida todavía fresco, un resultado que deja a los Chivos con la ventaja: ganar o empatar sin goles les basta para levantar el trofeo.

El escenario, sin embargo, no será el ideal. Como ha ocurrido durante todo el torneo, Xelajú jugará en el Estadio Cementos Progreso, su sede alterna, luego de que la Concacaf deshabilitara el Mario Camposeco pese a las mejoras realizadas. El requisito que los dejó fuera parece simple, pero golpeó fuerte: no tener un aeropuerto internacional a menos de 150 kilómetros. El Aeropuerto La Aurora, el más cercano, está a más de 200 kilómetros y a casi cuatro horas en carretera, excediendo con holgura el límite que exige la confederación.

Xelajú y Alajuelense definen este miércoles al campeón centroamericano

Xelajú recibe a Alajuelense en una final decisiva de la Copa Centroamericana, con la serie igualada y un estadio lleno que espera impulsar a los “superchivos” hacia su primer título regional.

Aparicio apunta al Gobierno: "Tienen tirado el aeropuerto de la segunda ciudad más importante del país"

En la antesala de este partido histórico, el capitán Jorge Aparicio no se guardó nada. Más allá del análisis futbolístico, aprovechó los micrófonos para lanzar un mensaje directo a las autoridades por el abandono del Aeropuerto Los Altos, cuya falta de operatividad obligó al club a mudarse de su casa.

Es una lástima no poder jugar en nuestra casa, porque estamos a 2,400 o 2,600 metros del nivel del mar, algo que hubiera sido muy positivo para nosotros", lamentó Aparicio. "Esperamos que las autoridades correspondientes tomen consciencia, porque tienen tirado el aeropuerto de la segunda ciudad más importante del país".

El mediocampista, fiel a su rol de líder, también cuestionó el retraso del Gobierno en otorgar a la Municipalidad el usufructo del aeropuerto, mientras la ciudad avanza en otros proyectos:

Hoy se hace oficial la modernización de nuestro estadio, con capacidad para 23 mil personas, una inversión millonaria. Si la gente quetzalteca está haciendo todo lo posible para que la ciudad esté bien, las autoridades deberían hacer lo mismo para que podamos disfrutar esto donde verdaderamente debería de estar, que es en la ciudad de Quetzaltenango".

Un capitán listo para la guerra futbolística

Pero Aparicio también sabe que el reclamo debe convivir con la responsabilidad deportiva del momento. Y ahí, su mensaje fue igual de contundente: Xelajú saldrá con el cuchillo entre los dientes.

Como institución, como ciudad, estamos a las puertas del partido más importante en la historia de Xelajú. Eso genera emoción, felicidad. Mañana va a ser una guerra", advirtió.

El capitán reconoció la jerarquía del rival, pero también remarcó lo que mostró el equipo en Costa Rica. Confía, además, en el impulso del público quetzalteco, que se movilizará en masa hacia la capital: "Va a ser un lleno total, un movimiento masivo muy poco visto en Guatemala. Esperamos poder capitalizar todo esto con el título".ara evitar más retrasos en la infraestructura deportiva nacional.

En Portada

Latin Americas 50 Best Restaurants 2025: restaurantes guatemaltecos celebran su reconocimiento t
Farándula

Latin Americas 50 Best Restaurants 2025: restaurantes guatemaltecos celebran su reconocimiento

09:47 PM, Dic 02
PNC anuncia aprobación de bono único para su personalt
Nacionales

PNC anuncia aprobación de bono único para su personal

03:38 PM, Dic 02
Xelajú y Alajuelense definen este miércoles al campeón centroamericanot
Deportes

Xelajú y Alajuelense definen este miércoles al campeón centroamericano

05:41 PM, Dic 02
Fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025t
Deportes

Fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025

07:58 PM, Dic 02

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoDonald TrumpPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos