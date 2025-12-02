 Previa final Copa Centroamericana - Xelajú vs. Alajuelense
Deportes

Xelajú y Alajuelense definen este miércoles al campeón centroamericano

Xelajú recibe a Alajuelense en una final decisiva de la Copa Centroamericana, con la serie igualada y un estadio lleno que espera impulsar a los "superchivos" hacia su primer título regional.

Compartir:
Final de ida de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Alajuelense - EFE
Final de ida de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Alajuelense / FOTO: Agencia EFE

A las puertas de una noche histórica, el Xelajú MC afronta este miércoles el duelo de vuelta de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf con la ilusión de coronarse por primera vez en el certamen. El conjunto quetzalteco, orgullo de la segunda ciudad más importante de Guatemala, recibirá a la Liga Deportiva Alajuelense en un estadio Cementos Progreso que promete un ambiente vibrante. Tras el 1-1 obtenido en Costa Rica el pasado 26 de noviembre, la serie llega completamente abierta y con la expectativa de un desenlace cargado de emoción.

Los "Súper Chivos" atraviesan un momento deportivo alentador. Además de su presencia en esta final continental, el equipo se clasificó a los cuartos de final de la Liga Nacional, lo que alimenta la confianza del plantel dirigido por Amarini Villatoro. El entrenador guatemalteco ha mantenido a sus jugadores concentrados desde su retorno de Costa Rica, consciente de que la máxima atención será clave para romper la hegemonía del cuadro manudo, actual bicampeón regional.

Xelajú tiene una cita con la historia

El reglamento añade una dosis extra de dramatismo al compromiso. Un empate sin goles otorgaría el título a Xelajú por el gol convertido en territorio costarricense, mientras que una igualdad de 2-2 o superior coronaría a Alajuelense gracias a los tantos de visita. En caso de repetirse el 1-1, el partido se extendería a tiempo extra y, de ser necesario, a penales, dejando de lado el criterio de gol de visitante. Bajo este panorama, ambos clubes están obligados a buscar la victoria desde el pitazo inicial.

Alajuelense, concentrado en Guatemala desde el lunes, llega con la exigencia de revalidar su dominio regional, pero sabe que enfrentará un escenario complicado, lleno de una afición guatemalteca considerada una de las más fervorosas del país. Con el estadio abarrotado y dos equipos dispuestos a dejarlo todo en la cancha, la final promete convertirse en un capítulo memorable para el fútbol centroamericano.

Foto embed
Trofeo de la Copa Centroamericana en Guatemala - Concacaf

En Portada

Presidente del TSE: Fraude electoral no hubo, ni podrá haber en Guatemala nuncat
Nacionales

Presidente del TSE: "Fraude electoral no hubo, ni podrá haber en Guatemala nunca"

01:29 PM, Dic 02
CDAG rescinde contrato con constructora encargada de remodelar el estadio Doroteo Guamuch Florest
Deportes

CDAG rescinde contrato con constructora encargada de remodelar el estadio Doroteo Guamuch Flores

02:26 PM, Dic 02
Preocupante balance: 105 muertos y 500 heridos en accidentes de autobuses extraurbanos en 2025t
Nacionales

Preocupante balance: 105 muertos y 500 heridos en accidentes de autobuses extraurbanos en 2025

11:07 AM, Dic 02
Elecciones en Honduras: Nasralla supera a Asfura tras reanudarse conteot
Internacionales

Elecciones en Honduras: Nasralla supera a Asfura tras reanudarse conteo

02:41 PM, Dic 02

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Donald TrumpSeguridadFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos