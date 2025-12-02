Previa final Copa Centroamericana - Xelajú vs. Alajuelense

A las puertas de una noche histórica, el Xelajú MC afronta este miércoles el duelo de vuelta de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf con la ilusión de coronarse por primera vez en el certamen. El conjunto quetzalteco, orgullo de la segunda ciudad más importante de Guatemala, recibirá a la Liga Deportiva Alajuelense en un estadio Cementos Progreso que promete un ambiente vibrante. Tras el 1-1 obtenido en Costa Rica el pasado 26 de noviembre, la serie llega completamente abierta y con la expectativa de un desenlace cargado de emoción.
Los "Súper Chivos" atraviesan un momento deportivo alentador. Además de su presencia en esta final continental, el equipo se clasificó a los cuartos de final de la Liga Nacional, lo que alimenta la confianza del plantel dirigido por Amarini Villatoro. El entrenador guatemalteco ha mantenido a sus jugadores concentrados desde su retorno de Costa Rica, consciente de que la máxima atención será clave para romper la hegemonía del cuadro manudo, actual bicampeón regional.
Xelajú tiene una cita con la historia
El reglamento añade una dosis extra de dramatismo al compromiso. Un empate sin goles otorgaría el título a Xelajú por el gol convertido en territorio costarricense, mientras que una igualdad de 2-2 o superior coronaría a Alajuelense gracias a los tantos de visita. En caso de repetirse el 1-1, el partido se extendería a tiempo extra y, de ser necesario, a penales, dejando de lado el criterio de gol de visitante. Bajo este panorama, ambos clubes están obligados a buscar la victoria desde el pitazo inicial.
Alajuelense, concentrado en Guatemala desde el lunes, llega con la exigencia de revalidar su dominio regional, pero sabe que enfrentará un escenario complicado, lleno de una afición guatemalteca considerada una de las más fervorosas del país. Con el estadio abarrotado y dos equipos dispuestos a dejarlo todo en la cancha, la final promete convertirse en un capítulo memorable para el fútbol centroamericano.