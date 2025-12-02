 Xelajú busca ganar su primer título internacional
Deportes

Xelajú buscará convertirse en el cuarto club guatemalteco en ganar un torneo internacional

Comunicaciones, Municipal y Aurora son hasta la fecha, los únicos tres clubes guatemaltecos que han ganado un torneo internacional.

Xelajú, finalista de la Copa Centroamericana - EFE
Xelajú, finalista de la Copa Centroamericana / FOTO: Agencia EFE

A las puertas de una noche histórica, Xelajú MC buscará convertirse en el cuarto club guatemalteco en conquistar un torneo internacional. Este miércoles, el cuadro quetzalteco recibirá a Alajuelense en la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025. Tras un empate 1-1 en el partido de ida, la serie quedó completamente abierta y será en el Estadio Cementos Progreso donde se defina al nuevo monarca regional. La afición chapina mantiene la ilusión intacta ante la posibilidad de ver a su equipo grabar su nombre en la historia del fútbol centroamericano.

La pregunta que surge es inevitable: ¿cuántos clubes guatemaltecos han logrado levantar un título internacional? La respuesta es clara: hasta ahora, solo tres instituciones lo han conseguido. Comunicaciones, Municipal y Aurora son los únicos clubes chapines que han saboreado la gloria fuera de las fronteras nacionales. Con un triunfo ante Alajuelense, Xelajú se uniría a este selecto grupo y se convertiría en el cuarto club guatemalteco en lograrlo.

Xelajú busca unirse al cuadro de honor de clubes guatemaltecos

Comunicaciones encabeza la lista con un palmarés diverso que incluye una Concachampions, una Liga Concacaf y dos títulos de la Copa Fraternidad Centroamericana. Municipal tampoco se queda atrás, con una Concachampions, dos Copas Interclubes de la Uncaf y dos títulos de la misma Copa Fraternidad. Completa la lista Aurora, poseedor de dos coronas en la Copa Fraternidad Centroamericana, un torneo que marcó época en la región y que sigue siendo un referente histórico para los clubes nacionales.

Para Xelajú, la oportunidad de este 2025 no solo tiene un peso deportivo, sino también emocional. La última vez que el conjunto quetzalteco rozó la gloria internacional fue en 1982, cuando cayó 2-1 ante Real España en la final de la Copa Fraternidad Centroamericana. Más de cuatro décadas después, el "Súperchivo" vuelve a estar a un paso de romper esa barrera. La ilusión está encendida y, este miércoles, el club podría escribir el capítulo más brillante de su historia futbolística.

Trofeo de la Copa Centroamericana en Guatemala - Concacaf

